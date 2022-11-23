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В УПЦ решили варить миро самостоятельно, как независимая церковь - РИА Новости, 23.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221123/miro-1833700078.html
В УПЦ решили варить миро самостоятельно, как независимая церковь
В УПЦ решили варить миро самостоятельно, как независимая церковь - РИА Новости, 23.11.2022
В УПЦ решили варить миро самостоятельно, как независимая церковь
Синод Украинской православной церкви (УПЦ) постановил возобновить мироварение в Киеве, говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:17
2022-11-23T16:17
религия
киев
москва
украина
русская православная церковь
украинская православная церковь
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Синод Украинской православной церкви (УПЦ) постановил возобновить мироварение в Киеве, говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ.Мироварение является привилегией независимой церкви. Ранее миро варилось в Москве и отвозилось в Киев."Священный синод принял решение возобновить мироварение в Украинской православной церкви, для чего создана соответствующая комиссия во главе с викарием Одесской епархии архиепископом Арцизским Виктором", - говорится в сообщении.Там отметили, что исторически мироварение в Киевской митрополии началось с середины XV века. "В дальнейшем святое миро изготавливалось в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Из-за революционных событий 1917 года эта практика на Украине прекратилась. Собор Украинской православной церкви, который состоялся 27 мая 2022 года в Киеве, имел рассуждение о возобновлении мироварения", - говорится в документах.Собор УПЦ 27 мая объявил о самостоятельности и независимости УПЦ. При этом, согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.Варение и освящение мира по традиции совершается только предстоятелем поместной (автокефальной, независимой) Церкви, причем не каждый год, а по мере расходования мира, освященного в предыдущие годы. В современной практике после освящения патриархом Московским и всея Руси, миро рассылается по всем епархиям и монастырям Русской православной церкви, а также хранится в патриаршей резиденции. Однако, как уточнили РИА Новости в РПЦ, во времена Российской империи была практика освящения и варения мира в нескольких центрах, в том числе в Киеве. Миро приготовляется из чистого оливкового масла с добавлением белого виноградного вина и из разных благовонных веществ. Оно считается святыней, хранится в алтаре и используется в таинстве миропомазания, завершающем таинство крещения, а также при освящении новых престолов храмов.Миропомазание известно еще с ветхозаветных времен: миром помазывались пророки, первосвященники и цари, а также скинии (походный храм-шатер, где израильский народ совершал богослужения). Именно жены-мироносицы, пришедшие ко гробу Иисуса Христа, удостоились первыми узнать о том, что Христос воскрес из мертвых.
https://ria.ru/20221123/lavra-1833697233.html
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киев, москва, украина, русская православная церковь, украинская православная церковь
Религия, Киев, Москва, Украина, Русская православная церковь, Украинская православная церковь
16:17 23.11.2022
 
В УПЦ решили варить миро самостоятельно, как независимая церковь

УПЦ решила отказаться от получения мира от патриарха Московского

© Фото : сайт Украинской православной церквиВнеочередное заседание Священного синода канонической Украинской православной церкви
Внеочередное заседание Священного синода канонической Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : сайт Украинской православной церкви
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Синод Украинской православной церкви (УПЦ) постановил возобновить мироварение в Киеве, говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ.
Мироварение является привилегией независимой церкви. Ранее миро варилось в Москве и отвозилось в Киев.
"Священный синод принял решение возобновить мироварение в Украинской православной церкви, для чего создана соответствующая комиссия во главе с викарием Одесской епархии архиепископом Арцизским Виктором", - говорится в сообщении.
Там отметили, что исторически мироварение в Киевской митрополии началось с середины XV века. "В дальнейшем святое миро изготавливалось в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Из-за революционных событий 1917 года эта практика на Украине прекратилась. Собор Украинской православной церкви, который состоялся 27 мая 2022 года в Киеве, имел рассуждение о возобновлении мироварения", - говорится в документах.
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Собор УПЦ 27 мая объявил о самостоятельности и независимости УПЦ. При этом, согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
Варение и освящение мира по традиции совершается только предстоятелем поместной (автокефальной, независимой) Церкви, причем не каждый год, а по мере расходования мира, освященного в предыдущие годы. В современной практике после освящения патриархом Московским и всея Руси, миро рассылается по всем епархиям и монастырям Русской православной церкви, а также хранится в патриаршей резиденции. Однако, как уточнили РИА Новости в РПЦ, во времена Российской империи была практика освящения и варения мира в нескольких центрах, в том числе в Киеве. Миро приготовляется из чистого оливкового масла с добавлением белого виноградного вина и из разных благовонных веществ. Оно считается святыней, хранится в алтаре и используется в таинстве миропомазания, завершающем таинство крещения, а также при освящении новых престолов храмов.
Миропомазание известно еще с ветхозаветных времен: миром помазывались пророки, первосвященники и цари, а также скинии (походный храм-шатер, где израильский народ совершал богослужения). Именно жены-мироносицы, пришедшие ко гробу Иисуса Христа, удостоились первыми узнать о том, что Христос воскрес из мертвых.
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