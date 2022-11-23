https://ria.ru/20221123/minfin-1833524081.html

США разрешили транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных случаях

США разрешили транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных случаях - РИА Новости, 23.11.2022

США разрешили транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных случаях

США разрешили транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти только в экстренных ситуациях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды, РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T01:42

2022-11-23T01:42

2022-11-23T01:42

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. США разрешили транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти только в экстренных ситуациях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды, говорится в опубликованной генеральной лицензии американского минфина."Все транзакции... необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, связанные со здоровьем или безопасностью экипажа, защитой окружающей среды, включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены", - указано в документе.Отмечается, что выпущенная лицензия не разрешает иные операции по разгрузке российской нефти, за исключением указанных случаев.

https://ria.ru/20221123/tranzaktsii-1833523640.html

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