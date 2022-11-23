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США разрешили транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных случаях - РИА Новости, 23.11.2022
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США разрешили транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных случаях
США разрешили транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных случаях - РИА Новости, 23.11.2022
США разрешили транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных случаях
США разрешили транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти только в экстренных ситуациях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды, РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T01:42
2022-11-23T01:42
сша
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. США разрешили транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти только в экстренных ситуациях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды, говорится в опубликованной генеральной лицензии американского минфина."Все транзакции... необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, связанные со здоровьем или безопасностью экипажа, защитой окружающей среды, включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены", - указано в документе.Отмечается, что выпущенная лицензия не разрешает иные операции по разгрузке российской нефти, за исключением указанных случаев.
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сша
США
01:42 23.11.2022
 
США разрешили транзакции по разгрузке российской нефти в экстренных случаях

Минфин США разрешил транзакции по разгрузке российской нефти только в экстренных ситуациях

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. США разрешили транзакции, связанные с разгрузкой российской нефти только в экстренных ситуациях, связанных с риском для жизни экипажа и защиты окружающей среды, говорится в опубликованной генеральной лицензии американского минфина.
"Все транзакции... необходимые для решения экстренных ситуаций на судах, связанные со здоровьем или безопасностью экипажа, защитой окружающей среды, включая безопасную постановку в док, стоянку на якоре, экстренные ремонты или спасательные операции, разрешены", - указано в документе.
Объект нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
01:30
США разрешили поставки российской нефти в ряд стран ЕС
Отмечается, что выпущенная лицензия не разрешает иные операции по разгрузке российской нефти, за исключением указанных случаев.
 
США
 
 
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