https://ria.ru/20221123/metan-1833591392.html
Кузбасс будет извлекать метан из угольных пластов и сжижать его
Кузбасс будет извлекать метан из угольных пластов и сжижать его - РИА Новости, 23.11.2022
Кузбасс будет извлекать метан из угольных пластов и сжижать его
Кузбасс для обеспечения безопасности труда горняков планирует извлекать метан из угольных пластов, а также построить завод по его сжижению, сообщил в бюджетном... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:36
2022-11-23T11:36
2022-11-23T11:36
экономика
сергей цивилев
кемеровская область
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
газпром
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КЕМЕРОВО, 23 ноя – РИА Новости. Кузбасс для обеспечения безопасности труда горняков планирует извлекать метан из угольных пластов, а также построить завод по его сжижению, сообщил в бюджетном послании к депутатам законодательного собрания Кемеровской области губернатор Сергей Цивилев."Во исполнение поручений президента России Владимира Путина, для обеспечения безопасности шахтерского труда в Кузбассе реализуется проект заблаговременной добычи метана из угольных пластов. Правительством Кузбасса заключены соглашения о развитии новой отрасли промышленности с Минэнерго России, Минпромторгом России и ПАО "Газпром". Проектом предусматривается не только извлечение метана угольных пластов, но и строительство завода по его сжижению", – сказал Цивилев.Глава региона отметил, что реализация данного проекта позволит создать возможность перевода более 2 тысяч единиц карьерного и большегрузного транспорта на природный газ в качестве моторного топлива, а также развивать автономную газификацию.
https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831084886.html
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экономика, сергей цивилев, кемеровская область, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), газпром
Экономика, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Газпром
Кузбасс будет извлекать метан из угольных пластов и сжижать его
Кузбасс будет извлекать метан из угольных пластов и построит завод по его сжижению