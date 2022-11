Не с тем газом боролись. Метан ведет планету к катастрофе

https://ria.ru/20221123/metan-1833156864.html

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Метан — один из важнейших пунктов новой климатической повестки. Как предполагают ученые, сокращение его выбросов поможет быстрее добиться результата в борьбе с глобальным потеплением. Год назад на 26-й конференции ООН по изменению климата (СОР26) 80 стран подписали соглашение по метану, а сейчас на СОР27 в Шарм-эль-Шейхе анонсировали создание глобальной спутниковой системы мониторинга. Что это за газ, где он образуется, насколько опасен для климата и почему на него раньше не обращали внимания — в материале РИА Новости.Быстрый и активныйМетан (СН4) — третий по значимости парниковый газ в атмосфере Земли после водяного пара и двуокиси углерода (СО2). Его вклад в глобальное потепление — пять-десять процентов, однако парниковая активность в 25-30 раз больше, чем у углекислого газа, а темпы роста концентраций — в три-четыре раза выше. Кроме того, у него очень короткий жизненный цикл в атмосфере — десять-двенадцать лет. Это означает, что эффект от сокращения выбросов метана проявится практически сразу, а не через сотни лет, как в случае с СО2.В связи с этим в научных публикациях и на полях климатических форумов все чаще высказывают мысль о том, что достичь целей, обозначенных в Парижском соглашении — ограничить потепление до полутора градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем, — вряд ли получится, если бороться только с выбросами СО2. А для быстрого результата, подчеркивают специалисты, нужно сосредоточиться именно на метане.Новый климатический трендВ специальном отчете 2019 года Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) особо отметила: для достижения поставленных целей необходимо существенно сократить выбросы метана до 2030 года. Этот тезис закрепили в Шестом оценочном отчете МГЭИК, опубликованном частями в 2021-м и 2022-м.В октябре прошлого года на саммите G20, который проходил непосредственно перед CОР26, анонсировали создание Международной обсерватории выбросов метана (IMEO). Инициатором проекта выступила Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) при поддержке Европейской комиссии.IMEO ведет глобальную отчетность о выбросах метана, собирая данные из самых разных источников, включая научные измерения, спутниковые наблюдения, отраслевые отчеты через созданное ЮНЕП Партнерство по нефтегазовому метану 2.0 (OGMP 2.0) и национальные кадастры. Первый предварительный доклад организация представила уже в 2021-м, а в этом году подготовила к климатическому саммиту СОР27 развернутый документ, названный "An Eye on Methane 2022", или "Второй годовой отчет IMEO".В нем отмечается, что метан напрямую влияет на климатическую систему, а также оказывает косвенное воздействие на здоровье человека и экосистемы, в частности, благодаря своей роли предшественника тропосферного озона — опасного загрязнителя воздуха. Авторы отчета ссылаются на оценку коалиции "Климат и чистый воздух" (CCAC) ЮНЕП, согласно которой в течение первых 20 лет после выброса в атмосферу парниковый потенциал метана в 80 раз выше, чем углекислого газа, и именно на борьбу с ним надо направить основные усилия.По расчетам экспертов CCAC, чтобы достичь поставленных в Париже целей, к 2030-му необходимо сократить выбросы метана на 40-45 процентов. Проблема в том, что нет глобальной системы мониторинга этих выбросов и по большому счету неизвестно, где они происходят и в каком объеме.Метановая бомба замедленного действияЗа последние 150 лет эмиссия метана увеличилась более чем в три с половиной раза. Частично сыграл роль антропогенный фактор, частично это ответ природных систем на общее потепление на планете, своего рода петля обратной связи.Дело в том, что значительные объемы метана заключены в слоях многолетнемерзлых пород, а также в залежах газогидратов на шельфе арктических морей. Мерзлота, которую раньше называли вечной, в последние десятилетия тает ускоренными темпами. А потепление в Арктике происходит в три-четыре раза быстрее, чем в остальных частях земного шара.Есть риск, что по мере дальнейшего прогрева региона и освобождения арктических морей от поверхностного льда в летний период произойдет резкое разрушение слоя мерзлоты и в атмосферу попадет большая масса метана. В научной литературе это называют "метановой катастрофой".Для понимания ее масштабов достаточно привести цифры. В атмосфере сейчас содержится примерно четыре миллиарда тонн метана, а в подводном резервуаре многолетнемерзлых пород — около 1400 миллиардов тонн. Из них примерно 540 в газогидратах и 360 — в виде свободного газа. Высвобождение даже одного процента этих объемов вызовет многократное увеличение содержания метана в атмосфере. А это, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту температур и продолжению дестабилизации гидратов метана.Эксперименты показали: чтобы запустить этот необратимый процесс, достаточно роста температур в глубинах океанов на пять градусов Цельсия. Среди геологов существует мнение, что 252 миллиона лет назад подобные события, связанные с внезапным выбросом метана со дна моря, стали причиной самого крупного в истории Земли массового пермского вымирания.Что зависит от насВ своих отчетах IMEO практически не затрагивает тему природной эмиссии метана, предлагая сосредоточиться на антропогенных выбросах. За их образование прежде всего ответственны такие секторы экономики, как добыча углеводородов, сельское хозяйство и утилизация отходов. Причем в разных странах и регионах вклад этих отраслей сильно различается.По оценкам специалистов, наибольший потенциал для быстрого снижения выбросов метана — в секторе ископаемого топлива."Сокращение выбросов метана от производства, транспортировки и распределения ископаемых видов топлива может быть реализовано быстро, в то время как в других секторах, вероятно, потребуется больше времени, — отмечается в докладе "An Eye on Methane 2021". — В случае с мировой нефтегазовой промышленностью решение этой проблемы затрагивает лишь ограниченное число компаний. Они обладают достаточной экономической и политической властью, хорошо организованы, обеспечены ресурсами и фактически не получают никакой выгоды от выбросов".Более того, поскольку природный газ состоит в основном из метана, любые его объемы, оказавшиеся в атмосфере, — это экономические потери для добывающих компаний. Поэтому в 2014-м двенадцать крупнейших игроков, на долю которых приходится более 30 процентов мировой добычи нефти и газа, объединились в "Нефтегазовую климатическую инициативу" (OGCI) — международную отраслевую организацию с целью совместной работы над ускорением сокращения выбросов парниковых газов. В ноябре 2016 года объявили о создании фонда OGCI Climate Investments, который в течение десяти лет инвестирует миллиард долларов США в проекты по сокращению выбросов метана при добыче газа.В июне 2022-го Международное энергетическое агентство (IEA) анонсировало Глобальный энергетический план по метану, который выработали Соединенные Штаты, Европейский союз, Аргентина, Канада, Дания, Египет, Германия, Италия, Япония, Мексика, Нигерия, Норвегия и Оман. Его основная цель — стимулировать сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли и к 2030-му полностью прекратить факельное сжигание газа.Метан возьмут под контрольНо эксперты считают, что таких точечных действий недостаточно. Для реализации комплексного подхода и оперативного реагирования нужна глобальная система мониторинга. Инициативу по ее созданию высказали на СОР26 и закрепили в Глобальном обязательстве по метану, которое подписали представители 80 стран. В документе обозначена конечная цель — сократить к концу десятилетия выбросы этого газа на 30 процентов. К обязательству не присоединились Россия, Австралия, Китай, Индия и Иран.В этом году на СОР27 объявили о старте работы глобальной Системы оповещения и реагирования на выбросы метана (MARS). Ее задача — собирать и обрабатывать данные спутниковых наблюдений и сообщать о крупных источниках метана правительствам, компаниям и другим заинтересованным сторонам для ускоренного принятия мер.Предполагается, что MARS будет использовать картографические спутники для выявления шлейфов и аномалий метана и связывать эти события с конкретными источниками. Вся информация поступит в ЮНЕП, в функции которой входит информирование чиновников и бизнеса, а также — оценка эффективности принятых мер. Система начнет с наблюдений за объектами энергетического сектора, а затем ее постепенно распространят на угольную отрасль, переработку отходов и сельское хозяйство.

