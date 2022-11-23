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Путин провел встречу с основателем "Уралхима" Мазепиным

Путин провел встречу с основателем "Уралхима" Мазепиным - РИА Новости, 23.11.2022

Путин провел встречу с основателем "Уралхима" Мазепиным

Президент РФ Владимир Путин перед вылетом в Армению на саммит ОДКБ провел встречу с основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:03

2022-11-23T10:03

2022-11-23T10:22

уралхим

одкб

армения

владимир путин

дмитрий мазепин

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед вылетом в Армению на саммит ОДКБ провел встречу с основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным."Известно хорошо даже не специалистам, ваша группа компаний "Уралхим" - один из крупнейших производителей в мире и азотных удобрений, и калийных, и аммиачных", - начал беседу Путин.Президент РФ Владимир Путин в среду прилетит в Ереван, где примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которой будут обсуждаться ключевые направления взаимодействия, а также актуальные международные и региональные проблемы.В марте Дмитрий Мазепин, после того как попал в санкционный список ЕС, продал 52% в компании, владеющей "Объединенной химической компанией "Уралхим", и ушел с поста гендиректора "Уралхима", сообщала компания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

уралхим, одкб, армения, владимир путин, дмитрий мазепин, экономика