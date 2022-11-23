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Путин провел встречу с основателем "Уралхима" Мазепиным - РИА Новости, 23.11.2022
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Путин провел встречу с основателем "Уралхима" Мазепиным
Путин провел встречу с основателем "Уралхима" Мазепиным - РИА Новости, 23.11.2022
Путин провел встречу с основателем "Уралхима" Мазепиным
Президент РФ Владимир Путин перед вылетом в Армению на саммит ОДКБ провел встречу с основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:03
2022-11-23T10:22
уралхим
одкб
армения
владимир путин
дмитрий мазепин
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед вылетом в Армению на саммит ОДКБ провел встречу с основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным."Известно хорошо даже не специалистам, ваша группа компаний "Уралхим" - один из крупнейших производителей в мире и азотных удобрений, и калийных, и аммиачных", - начал беседу Путин.Президент РФ Владимир Путин в среду прилетит в Ереван, где примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которой будут обсуждаться ключевые направления взаимодействия, а также актуальные международные и региональные проблемы.В марте Дмитрий Мазепин, после того как попал в санкционный список ЕС, продал 52% в компании, владеющей "Объединенной химической компанией "Уралхим", и ушел с поста гендиректора "Уралхима", сообщала компания.
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уралхим, одкб, армения, владимир путин, дмитрий мазепин, экономика
Уралхим, ОДКБ, Армения, Владимир Путин, Дмитрий Мазепин, Экономика
10:03 23.11.2022 (обновлено: 10:22 23.11.2022)
 
Путин провел встречу с основателем "Уралхима" Мазепиным

Путин перед вылетом на саммит ОДКБ провел встречу с основателем "Уралхима" Мазепиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров компании Уралхим Дмитрий Мазепин во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед вылетом в Армению на саммит ОДКБ провел встречу с основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.
"Известно хорошо даже не специалистам, ваша группа компаний "Уралхим" - один из крупнейших производителей в мире и азотных удобрений, и калийных, и аммиачных", - начал беседу Путин.
Президент РФ Владимир Путин в среду прилетит в Ереван, где примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которой будут обсуждаться ключевые направления взаимодействия, а также актуальные международные и региональные проблемы.
В марте Дмитрий Мазепин, после того как попал в санкционный список ЕС, продал 52% в компании, владеющей "Объединенной химической компанией "Уралхим", и ушел с поста гендиректора "Уралхима", сообщала компания.
Здание компании ОАО Уралкалий - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:59
"Уралкалий" сообщил о блокировке банком средств для выплаты по кредитам
 
УралхимОДКБАрменияВладимир ПутинДмитрий МазепинЭкономика
 
 
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