10:03 23.11.2022 (обновлено: 10:22 23.11.2022)
Путин провел встречу с основателем "Уралхима" Мазепиным
Путин перед вылетом на саммит ОДКБ провел встречу с основателем "Уралхима" Мазепиным
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед вылетом в Армению на саммит ОДКБ провел встречу с основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.
"Известно хорошо даже не специалистам, ваша группа компаний "Уралхим" - один из крупнейших производителей в мире и азотных удобрений, и калийных, и аммиачных", - начал беседу Путин.
Президент РФ Владимир Путин в среду прилетит в Ереван, где примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которой будут обсуждаться ключевые направления взаимодействия, а также актуальные международные и региональные проблемы.
В марте Дмитрий Мазепин, после того как попал в санкционный список ЕС, продал 52% в компании, владеющей "Объединенной химической компанией "Уралхим", и ушел с поста гендиректора "Уралхима", сообщала компания.