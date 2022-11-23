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Госдума передаст материалы о выступавших за санкции против России гражданах
Госдума передаст материалы о выступавших за санкции против России гражданах - РИА Новости, 23.11.2022
Госдума передаст материалы о выступавших за санкции против России гражданах
Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направит материалы о более чем 150 гражданах, выступавших за введение санкций против РФ, в... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:12
2022-11-23T11:12
2022-11-23T11:12
госдума рф
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направит материалы о более чем 150 гражданах, выступавших за введение санкций против РФ, в правоохранительные органы, сообщил глава комиссии Василий Пискарев."В распоряжении комиссии Госдумы есть материалы в отношении более чем 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против нашей страны", - заявил Пискарев в ходе заседания в среду.Политик уточнил, что материалы будут направлены в правоохранительные органы для организации проверки по статьям 20.3.4 КоАП РФ и 284.2 УК РФ."Недруги должны знать о неотвратимости и наступлении реальных юридических последствий за вмешательство во внутриполитические процессы в нашей стране. Вовлеченным в антироссийские акции за рубежом гражданам и организациям должна быть дана правовая оценка", - резюмировал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, василий пискарев, россия
Госдума РФ, Василий Пискарев, Россия
Госдума передаст материалы о выступавших за санкции против России гражданах
Госдума направит материалы о выступавших за санкции против России гражданах полиции
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направит материалы о более чем 150 гражданах, выступавших за введение санкций против РФ, в правоохранительные органы, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"В распоряжении комиссии Госдумы есть материалы в отношении более чем 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против нашей страны", - заявил Пискарев в ходе заседания в среду.
Политик уточнил, что материалы будут направлены в правоохранительные органы для организации проверки по статьям 20.3.4 КоАП РФ и 284.2 УК РФ.
"Недруги должны знать о неотвратимости и наступлении реальных юридических последствий за вмешательство во внутриполитические процессы в нашей стране. Вовлеченным в антироссийские акции за рубежом гражданам и организациям должна быть дана правовая оценка", - резюмировал он.