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Госдума передаст материалы о выступавших за санкции против России гражданах - РИА Новости, 23.11.2022
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Госдума передаст материалы о выступавших за санкции против России гражданах
Госдума передаст материалы о выступавших за санкции против России гражданах - РИА Новости, 23.11.2022
Госдума передаст материалы о выступавших за санкции против России гражданах
Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направит материалы о более чем 150 гражданах, выступавших за введение санкций против РФ, в... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:12
2022-11-23T11:12
госдума рф
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направит материалы о более чем 150 гражданах, выступавших за введение санкций против РФ, в правоохранительные органы, сообщил глава комиссии Василий Пискарев."В распоряжении комиссии Госдумы есть материалы в отношении более чем 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против нашей страны", - заявил Пискарев в ходе заседания в среду.Политик уточнил, что материалы будут направлены в правоохранительные органы для организации проверки по статьям 20.3.4 КоАП РФ и 284.2 УК РФ."Недруги должны знать о неотвратимости и наступлении реальных юридических последствий за вмешательство во внутриполитические процессы в нашей стране. Вовлеченным в антироссийские акции за рубежом гражданам и организациям должна быть дана правовая оценка", - резюмировал он.
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госдума рф, василий пискарев, россия
Госдума РФ, Василий Пискарев, Россия
11:12 23.11.2022
 
Госдума передаст материалы о выступавших за санкции против России гражданах

Госдума направит материалы о выступавших за санкции против России гражданах полиции

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ направит материалы о более чем 150 гражданах, выступавших за введение санкций против РФ, в правоохранительные органы, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"В распоряжении комиссии Госдумы есть материалы в отношении более чем 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против нашей страны", - заявил Пискарев в ходе заседания в среду.
Политик уточнил, что материалы будут направлены в правоохранительные органы для организации проверки по статьям 20.3.4 КоАП РФ и 284.2 УК РФ.
"Недруги должны знать о неотвратимости и наступлении реальных юридических последствий за вмешательство во внутриполитические процессы в нашей стране. Вовлеченным в антироссийские акции за рубежом гражданам и организациям должна быть дана правовая оценка", - резюмировал он.
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
10:29
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Госдума РФВасилий ПискаревРоссия
 
 
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