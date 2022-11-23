https://ria.ru/20221123/makron-1833795287.html
Песков сообщил, что разговора с Макроном в графике Путина пока нет
Песков сообщил, что разговора с Макроном в графике Путина пока нет - РИА Новости, 23.11.2022
Песков сообщил, что разговора с Макроном в графике Путина пока нет
Согласованных дат телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, как и конкретных предложений об их организации, нет, заявил в среду... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:35
2022-11-23T21:35
2022-11-23T22:22
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Согласованных дат телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, как и конкретных предложений об их организации, нет, заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Макрон сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС."Пока нет никаких согласованных телефонных разговор с президентом Франции, собственно не было и конкретных предложений на этот счет по рабочим каналам", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221123/makron-1833741748.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
21:35 23.11.2022 (обновлено: 22:22 23.11.2022)
Песков сообщил, что разговора с Макроном в графике Путина пока нет
Пресс-секретарь Песков сообщил, что разговора с Макроном в графике Путина пока нет