https://ria.ru/20221123/makron-1833795287.html

Песков сообщил, что разговора с Макроном в графике Путина пока нет

Песков сообщил, что разговора с Макроном в графике Путина пока нет - РИА Новости, 23.11.2022

Песков сообщил, что разговора с Макроном в графике Путина пока нет

Согласованных дат телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, как и конкретных предложений об их организации, нет, заявил в среду... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T21:35

2022-11-23T21:35

2022-11-23T22:22

владимир путин

эммануэль макрон

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Согласованных дат телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, как и конкретных предложений об их организации, нет, заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Макрон сообщил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС."Пока нет никаких согласованных телефонных разговор с президентом Франции, собственно не было и конкретных предложений на этот счет по рабочим каналам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221123/makron-1833741748.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков (спецпредставитель президента)