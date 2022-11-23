https://ria.ru/20221123/makeevka-1833776286.html

Власти Югры планируют восстановить более 300 объектов в Макеевке

Власти Югры планируют восстановить более 300 объектов в Макеевке - РИА Новости, 23.11.2022

Власти Югры планируют восстановить более 300 объектов в Макеевке

Власти Ханты-Мансийского автономного округа помогут в восстановлении более 300 объектов в подшефной Макеевке в Донецкой Народной Республике в ближайшие три... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:37

2022-11-23T19:37

2022-11-23T19:37

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

в мире

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа помогут в восстановлении более 300 объектов в подшефной Макеевке в Донецкой Народной Республике в ближайшие три года, сообщила в среду глава Югры Наталья Комарова."Следующие три года у нас в работе по реестру, который представила администрация Макеевки, еще 327 объектов. Это и жилье, и объекты соцкультбыта, и уже на более широкий спектр остается 181 объект. Остальные – это те, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - сказала Комарова в ходе пресс-конференции.По ее словам, практически закончена поставка техники для обеспечения жизнедеятельности служб города. В общей сложности в текущем году Югра окажет помощь в восстановлении 90 объектов в Макеевке, из которых 22 социальные - школы и детские сады. До конца декабря также планируется закончить работу по бурению скважин, которые необходимы для обеспечения деятельности котельных, уточнила губернатор.Как подчеркнула глава региона, принципиальным правилом является адресная помощь жителям Макеевки, гуманитарная помощь передается "из рук в руки".В мае Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20221111/forum-1830722293.html

https://ria.ru/20221122/yugra-1833256930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ханты-мансийский автономный округ, в мире, наталья комарова, макеевка, донецкая народная республика, россия, политика, жкх