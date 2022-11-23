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Власти Югры планируют восстановить более 300 объектов в Макеевке - РИА Новости, 23.11.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221123/makeevka-1833776286.html
Власти Югры планируют восстановить более 300 объектов в Макеевке
Власти Югры планируют восстановить более 300 объектов в Макеевке - РИА Новости, 23.11.2022
Власти Югры планируют восстановить более 300 объектов в Макеевке
Власти Ханты-Мансийского автономного округа помогут в восстановлении более 300 объектов в подшефной Макеевке в Донецкой Народной Республике в ближайшие три... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:37
2022-11-23T19:37
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
в мире
наталья комарова
макеевка
донецкая народная республика
россия
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа помогут в восстановлении более 300 объектов в подшефной Макеевке в Донецкой Народной Республике в ближайшие три года, сообщила в среду глава Югры Наталья Комарова."Следующие три года у нас в работе по реестру, который представила администрация Макеевки, еще 327 объектов. Это и жилье, и объекты соцкультбыта, и уже на более широкий спектр остается 181 объект. Остальные – это те, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - сказала Комарова в ходе пресс-конференции.По ее словам, практически закончена поставка техники для обеспечения жизнедеятельности служб города. В общей сложности в текущем году Югра окажет помощь в восстановлении 90 объектов в Макеевке, из которых 22 социальные - школы и детские сады. До конца декабря также планируется закончить работу по бурению скважин, которые необходимы для обеспечения деятельности котельных, уточнила губернатор.Как подчеркнула глава региона, принципиальным правилом является адресная помощь жителям Макеевки, гуманитарная помощь передается "из рук в руки".В мае Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20221111/forum-1830722293.html
https://ria.ru/20221122/yugra-1833256930.html
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ханты-мансийский автономный округ, в мире, наталья комарова, макеевка, донецкая народная республика, россия, политика, жкх
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, В мире, Наталья Комарова, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Политика, ЖКХ
19:37 23.11.2022
 
Власти Югры планируют восстановить более 300 объектов в Макеевке

Власти Югры помогут в восстановлении более 300 объектов в Макеевке в ДНР за три года

© РИА НовостиПоследствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Кадр видео. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа помогут в восстановлении более 300 объектов в подшефной Макеевке в Донецкой Народной Республике в ближайшие три года, сообщила в среду глава Югры Наталья Комарова.
"Следующие три года у нас в работе по реестру, который представила администрация Макеевки, еще 327 объектов. Это и жилье, и объекты соцкультбыта, и уже на более широкий спектр остается 181 объект. Остальные – это те, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - сказала Комарова в ходе пресс-конференции.
Микрофон в конференц-зале - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 11:27Ханты-Мансийский Автономный Округ
На форуме "Команда Югры" предложили более 60 проектов развития региона
По ее словам, практически закончена поставка техники для обеспечения жизнедеятельности служб города. В общей сложности в текущем году Югра окажет помощь в восстановлении 90 объектов в Макеевке, из которых 22 социальные - школы и детские сады. До конца декабря также планируется закончить работу по бурению скважин, которые необходимы для обеспечения деятельности котельных, уточнила губернатор.
Как подчеркнула глава региона, принципиальным правилом является адресная помощь жителям Макеевки, гуманитарная помощь передается "из рук в руки".
В мае Комарова посетила добровольческий лагерь, развернутый под Мариуполем гуманитарным добровольческим корпусом Югры, а также несколько предприятий и учреждений Макеевки, в частности, детский клинический центр города. По итогам поездки глава региона и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
Сургут - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 09:32Ханты-Мансийский Автономный Округ
Югра станет новым председателем Северного форума
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округВ миреНаталья КомароваМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияПолитикаЖКХ
 
 
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