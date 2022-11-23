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Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения - РИА Новости, 24.11.2022
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Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения
Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения - РИА Новости, 24.11.2022
Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Россией так, что не только Европа задрожит. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-23T23:56
2022-11-24T05:20
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
европа
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Россией так, что не только Европа задрожит."Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить... Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы... Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы – по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил", - сказал Лукашенко Первому каналу российского телевидения на полях саммита ОДКБ в Ереване.Лукашенко также прокомментировал предположения в американских СМИ, что белорусская армия вскоре войдет на Украину. "Это глупость полная. Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего (положительного – ред.) к этому не добавим, а сделаем, наоборот, хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - сказал он.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, европа, одкб
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Европа, ОДКБ
23:56 23.11.2022 (обновлено: 05:20 24.11.2022)
 
Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения

Лукашенко: при нападении Белоруссия и Россия ответят так, что не только Европа задрожит

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Россией так, что не только Европа задрожит.
"Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить... Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы... Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы – по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил", - сказал Лукашенко Первому каналу российского телевидения на полях саммита ОДКБ в Ереване.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 18:17
Ядерная риторика некоторых западных лидеров зашкаливает, считает Лукашенко
Лукашенко также прокомментировал предположения в американских СМИ, что белорусская армия вскоре войдет на Украину. "Это глупость полная. Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего (положительного – ред.) к этому не добавим, а сделаем, наоборот, хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - сказал он.
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЕвропаОДКБ
 
 
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