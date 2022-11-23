https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833809532.html

Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения

Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения - РИА Новости, 24.11.2022

Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Россией так, что не только Европа задрожит. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-23T23:56

2022-11-23T23:56

2022-11-24T05:20

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белоруссия

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европа

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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Россией так, что не только Европа задрожит."Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить... Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы... Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы – по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил", - сказал Лукашенко Первому каналу российского телевидения на полях саммита ОДКБ в Ереване.Лукашенко также прокомментировал предположения в американских СМИ, что белорусская армия вскоре войдет на Украину. "Это глупость полная. Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего (положительного – ред.) к этому не добавим, а сделаем, наоборот, хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - сказал он.

https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833758314.html

белоруссия

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, европа, одкб