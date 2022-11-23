https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833809532.html
Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения
Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения - РИА Новости, 24.11.2022
Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Россией так, что не только Европа задрожит. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-23T23:56
2022-11-23T23:56
2022-11-24T05:20
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Россией так, что не только Европа задрожит."Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить... Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы... Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы – по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил", - сказал Лукашенко Первому каналу российского телевидения на полях саммита ОДКБ в Ереване.Лукашенко также прокомментировал предположения в американских СМИ, что белорусская армия вскоре войдет на Украину. "Это глупость полная. Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего (положительного – ред.) к этому не добавим, а сделаем, наоборот, хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - сказал он.
https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833758314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, европа, одкб
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Европа, ОДКБ
23:56 23.11.2022 (обновлено: 05:20 24.11.2022)
Лукашенко пообещал мощный ответ России и Белоруссии в случае нападения
Лукашенко: при нападении Белоруссия и Россия ответят так, что не только Европа задрожит