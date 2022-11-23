Лукашенко призвал членов ОДКБ оперативнее согласовывать переброску войск
Лукашенко: члены ОДКБ должны оперативно согласовывать переброску войск по своей территории
Военнослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ предстоит решить вопрос о повышении оперативности транзита по своей территории войск и техники членов организации.
Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в организации в 2023 году.
"Отдельное внимание планируется уделить упрощенной процедуре транзита контингентов с вооружением, военной техникой через территории государств-членов. Мы уже на опыте убедились: были у нас события, и мы сутками согласовывали, как перебросить наши силы туда и обратно. Это ненормально: когда идет обострение, чуть ли не военный конфликт, а мы сутками это все согласовываем", - сказал Лукашенко.
По его словам, в этой части надо действовать оперативнее. "Оперативность переброски войск является залогом успеха любой военной либо миротворческой операции", - подчеркнул Лукашенко.
Он также сообщил, что в целях эффективного реагирования на широкий спектр кризисных ситуаций, возникающих в зоне ответственности организации, Минск в период своего председательства в ОДКБ в 2023 году намерен сконцентрировать усилия на совершенствовании нормативно-правой базы организации и национальных правовых актов. "Это должно обеспечить оперативное принятие решений на применение сил и средств коллективной безопасности", - пояснил Лукашенко.