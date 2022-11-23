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Лукашенко призвал членов ОДКБ оперативнее согласовывать переброску войск - РИА Новости, 23.11.2022
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Лукашенко призвал членов ОДКБ оперативнее согласовывать переброску войск
Лукашенко призвал членов ОДКБ оперативнее согласовывать переброску войск - РИА Новости, 23.11.2022
Лукашенко призвал членов ОДКБ оперативнее согласовывать переброску войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ предстоит решить вопрос о повышении оперативности транзита по своей территории войск и техники РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:15
2022-11-23T23:15
александр лукашенко
белоруссия
ереван
минск
одкб
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ предстоит решить вопрос о повышении оперативности транзита по своей территории войск и техники членов организации.Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в организации в 2023 году."Отдельное внимание планируется уделить упрощенной процедуре транзита контингентов с вооружением, военной техникой через территории государств-членов. Мы уже на опыте убедились: были у нас события, и мы сутками согласовывали, как перебросить наши силы туда и обратно. Это ненормально: когда идет обострение, чуть ли не военный конфликт, а мы сутками это все согласовываем", - сказал Лукашенко.По его словам, в этой части надо действовать оперативнее. "Оперативность переброски войск является залогом успеха любой военной либо миротворческой операции", - подчеркнул Лукашенко.Он также сообщил, что в целях эффективного реагирования на широкий спектр кризисных ситуаций, возникающих в зоне ответственности организации, Минск в период своего председательства в ОДКБ в 2023 году намерен сконцентрировать усилия на совершенствовании нормативно-правой базы организации и национальных правовых актов. "Это должно обеспечить оперативное принятие решений на применение сил и средств коллективной безопасности", - пояснил Лукашенко.
https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833803747.html
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александр лукашенко, белоруссия, ереван, минск, одкб
Александр Лукашенко, Белоруссия, Ереван, Минск, ОДКБ
23:15 23.11.2022
 
Лукашенко призвал членов ОДКБ оперативнее согласовывать переброску войск

Лукашенко: члены ОДКБ должны оперативно согласовывать переброску войск по своей территории

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВоеннослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях
Военнослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Военнослужащие коллективных сил ОДКБ на учениях. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ предстоит решить вопрос о повышении оперативности транзита по своей территории войск и техники членов организации.
Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в организации в 2023 году.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 22:49
Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада
"Отдельное внимание планируется уделить упрощенной процедуре транзита контингентов с вооружением, военной техникой через территории государств-членов. Мы уже на опыте убедились: были у нас события, и мы сутками согласовывали, как перебросить наши силы туда и обратно. Это ненормально: когда идет обострение, чуть ли не военный конфликт, а мы сутками это все согласовываем", - сказал Лукашенко.
По его словам, в этой части надо действовать оперативнее. "Оперативность переброски войск является залогом успеха любой военной либо миротворческой операции", - подчеркнул Лукашенко.
Он также сообщил, что в целях эффективного реагирования на широкий спектр кризисных ситуаций, возникающих в зоне ответственности организации, Минск в период своего председательства в ОДКБ в 2023 году намерен сконцентрировать усилия на совершенствовании нормативно-правой базы организации и национальных правовых актов. "Это должно обеспечить оперативное принятие решений на применение сил и средств коллективной безопасности", - пояснил Лукашенко.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 03:01
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияЕреванМинскОДКБ
 
 
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