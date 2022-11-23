https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833806687.html

Лукашенко призвал членов ОДКБ оперативнее согласовывать переброску войск

Лукашенко призвал членов ОДКБ оперативнее согласовывать переброску войск - РИА Новости, 23.11.2022

Лукашенко призвал членов ОДКБ оперативнее согласовывать переброску войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ предстоит решить вопрос о повышении оперативности транзита по своей территории войск и техники РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T23:15

2022-11-23T23:15

2022-11-23T23:15

александр лукашенко

белоруссия

ереван

минск

одкб

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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ОДКБ предстоит решить вопрос о повышении оперативности транзита по своей территории войск и техники членов организации.Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в организации в 2023 году."Отдельное внимание планируется уделить упрощенной процедуре транзита контингентов с вооружением, военной техникой через территории государств-членов. Мы уже на опыте убедились: были у нас события, и мы сутками согласовывали, как перебросить наши силы туда и обратно. Это ненормально: когда идет обострение, чуть ли не военный конфликт, а мы сутками это все согласовываем", - сказал Лукашенко.По его словам, в этой части надо действовать оперативнее. "Оперативность переброски войск является залогом успеха любой военной либо миротворческой операции", - подчеркнул Лукашенко.Он также сообщил, что в целях эффективного реагирования на широкий спектр кризисных ситуаций, возникающих в зоне ответственности организации, Минск в период своего председательства в ОДКБ в 2023 году намерен сконцентрировать усилия на совершенствовании нормативно-правой базы организации и национальных правовых актов. "Это должно обеспечить оперативное принятие решений на применение сил и средств коллективной безопасности", - пояснил Лукашенко.

https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833803747.html

https://ria.ru/20221123/odkb-1833097213.html

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Наталья Макарова

александр лукашенко, белоруссия, ереван, минск, одкб