https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833803747.html
Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада
Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада - РИА Новости, 23.11.2022
Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада
Организация Договора о коллективной безопасности должна уметь эффективно реагировать на информационно-психологические операции, проводимые Западом против... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:49
2022-11-23T22:49
2022-11-23T22:49
александр лукашенко
белоруссия
ереван
украина
одкб
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности должна уметь эффективно реагировать на информационно-психологические операции, проводимые Западом против государств ОДКБ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в организации в 2023 году."Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени. Информационно-психологические операции стали сродни военным – к этому надо быть готовыми", - сказал он.В этой связи Лукашенко предложил сформировать в ОДКБ сеть национальных аналитических институтов, осуществляющих необходимые стратегические исследования. Взаимодействие экспертов стран ОДКБ внесет значительный вклад в подготовку концептуальных документов организации, белорусская сторона предлагает провести в Минске в 2023 году встречу руководителей таких институтов, заявил он.
https://ria.ru/20221123/odkb-1833097213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, ереван, украина, одкб
Александр Лукашенко, Белоруссия, Ереван, Украина, ОДКБ
Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада
Лукашенко: ОДКБ должна эффективно реагировать на информационные операции Запада