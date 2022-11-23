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Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада - РИА Новости, 23.11.2022
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Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада
Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада - РИА Новости, 23.11.2022
Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада
Организация Договора о коллективной безопасности должна уметь эффективно реагировать на информационно-психологические операции, проводимые Западом против... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:49
2022-11-23T22:49
александр лукашенко
белоруссия
ереван
украина
одкб
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности должна уметь эффективно реагировать на информационно-психологические операции, проводимые Западом против государств ОДКБ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в организации в 2023 году."Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени. Информационно-психологические операции стали сродни военным – к этому надо быть готовыми", - сказал он.В этой связи Лукашенко предложил сформировать в ОДКБ сеть национальных аналитических институтов, осуществляющих необходимые стратегические исследования. Взаимодействие экспертов стран ОДКБ внесет значительный вклад в подготовку концептуальных документов организации, белорусская сторона предлагает провести в Минске в 2023 году встречу руководителей таких институтов, заявил он.
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александр лукашенко, белоруссия, ереван, украина, одкб
Александр Лукашенко, Белоруссия, Ереван, Украина, ОДКБ
22:49 23.11.2022
 
Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада

Лукашенко: ОДКБ должна эффективно реагировать на информационные операции Запада

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности должна уметь эффективно реагировать на информационно-психологические операции, проводимые Западом против государств ОДКБ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в организации в 2023 году.
"Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени. Информационно-психологические операции стали сродни военным – к этому надо быть готовыми", - сказал он.
В этой связи Лукашенко предложил сформировать в ОДКБ сеть национальных аналитических институтов, осуществляющих необходимые стратегические исследования. Взаимодействие экспертов стран ОДКБ внесет значительный вклад в подготовку концептуальных документов организации, белорусская сторона предлагает провести в Минске в 2023 году встречу руководителей таких институтов, заявил он.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 03:01
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияЕреванУкраинаОДКБ
 
 
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