https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833803747.html

Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада

Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада - РИА Новости, 23.11.2022

Лукашенко призвал ОДКБ эффективно реагировать на "выпады" Запада

Организация Договора о коллективной безопасности должна уметь эффективно реагировать на информационно-психологические операции, проводимые Западом против... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T22:49

2022-11-23T22:49

2022-11-23T22:49

александр лукашенко

белоруссия

ереван

украина

одкб

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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности должна уметь эффективно реагировать на информационно-психологические операции, проводимые Западом против государств ОДКБ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в организации в 2023 году."Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени. Информационно-психологические операции стали сродни военным – к этому надо быть готовыми", - сказал он.В этой связи Лукашенко предложил сформировать в ОДКБ сеть национальных аналитических институтов, осуществляющих необходимые стратегические исследования. Взаимодействие экспертов стран ОДКБ внесет значительный вклад в подготовку концептуальных документов организации, белорусская сторона предлагает провести в Минске в 2023 году встречу руководителей таких институтов, заявил он.

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ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, белоруссия, ереван, украина, одкб