https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833780680.html

ОДКБ должна быть на передовой международной жизни, заявил Лукашенко

ОДКБ должна быть на передовой международной жизни, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.11.2022

ОДКБ должна быть на передовой международной жизни, заявил Лукашенко

ОДКБ должна находиться на передовой международной жизни и соответствовать актуальным вызовам региональной и глобальной безопасности, заявил в среду президент... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T20:02

2022-11-23T20:02

2022-11-23T20:02

александр лукашенко

белоруссия

ереван

минск

шос

оон

одкб

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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. ОДКБ должна находиться на передовой международной жизни и соответствовать актуальным вызовам региональной и глобальной безопасности, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в Организации в 2023 году."Организация должна находиться на передовой международной жизни и соответствовать постоянно меняющимся вызова региональной и глобальной безопасности", - подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко констатировал, что эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений через развитие сотрудничества с международными организациями и третьими странами является ключевым фактором вовлеченности Организации в самые актуальные вопросы международной повестки дня.Президент Белоруссии предложил организовать в Минске в 2023 году конференцию высокого уровня по проблематике евразийской безопасности, пригласив на нее высших должностных лиц Секретариата ООН, ШОС, СНГ, других международных организаций. По мнению Лукашенко, это мероприятие усилит позиции государств-единомышленников в борьбе против политики односторонних принудительных санкций.

https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833778600.html

https://ria.ru/20221123/odkb-1833751872.html

белоруссия

ереван

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, белоруссия, ереван, минск, шос, оон, одкб