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ОДКБ должна быть на передовой международной жизни, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.11.2022
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ОДКБ должна быть на передовой международной жизни, заявил Лукашенко
ОДКБ должна быть на передовой международной жизни, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.11.2022
ОДКБ должна быть на передовой международной жизни, заявил Лукашенко
ОДКБ должна находиться на передовой международной жизни и соответствовать актуальным вызовам региональной и глобальной безопасности, заявил в среду президент... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T20:02
2022-11-23T20:02
александр лукашенко
белоруссия
ереван
минск
шос
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. ОДКБ должна находиться на передовой международной жизни и соответствовать актуальным вызовам региональной и глобальной безопасности, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в Организации в 2023 году."Организация должна находиться на передовой международной жизни и соответствовать постоянно меняющимся вызова региональной и глобальной безопасности", - подчеркнул белорусский лидер.Лукашенко констатировал, что эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений через развитие сотрудничества с международными организациями и третьими странами является ключевым фактором вовлеченности Организации в самые актуальные вопросы международной повестки дня.Президент Белоруссии предложил организовать в Минске в 2023 году конференцию высокого уровня по проблематике евразийской безопасности, пригласив на нее высших должностных лиц Секретариата ООН, ШОС, СНГ, других международных организаций. По мнению Лукашенко, это мероприятие усилит позиции государств-единомышленников в борьбе против политики односторонних принудительных санкций.
https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833778600.html
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александр лукашенко, белоруссия, ереван, минск, шос, оон, одкб
Александр Лукашенко, Белоруссия, Ереван, Минск, ШОС, ООН, ОДКБ
20:02 23.11.2022
 
ОДКБ должна быть на передовой международной жизни, заявил Лукашенко

Лукашенко: ОДКБ должна быть на передовой международной жизни и соответствовать вызовам

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЦеремония совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Церемония совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Церемония совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. ОДКБ должна находиться на передовой международной жизни и соответствовать актуальным вызовам региональной и глобальной безопасности, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в Организации в 2023 году.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Лукашенко заявил о системном кризисе в международных отношениях
"Организация должна находиться на передовой международной жизни и соответствовать постоянно меняющимся вызова региональной и глобальной безопасности", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко констатировал, что эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений через развитие сотрудничества с международными организациями и третьими странами является ключевым фактором вовлеченности Организации в самые актуальные вопросы международной повестки дня.
Президент Белоруссии предложил организовать в Минске в 2023 году конференцию высокого уровня по проблематике евразийской безопасности, пригласив на нее высших должностных лиц Секретариата ООН, ШОС, СНГ, других международных организаций. По мнению Лукашенко, это мероприятие усилит позиции государств-единомышленников в борьбе против политики односторонних принудительных санкций.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Работа ОДКБ приносит ощутимую отдачу, заявил Путин
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияЕреванМинскШОСООНОДКБ
 
 
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