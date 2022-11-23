ОДКБ должна быть на передовой международной жизни, заявил Лукашенко
Лукашенко: ОДКБ должна быть на передовой международной жизни и соответствовать вызовам
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЦеремония совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Церемония совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. ОДКБ должна находиться на передовой международной жизни и соответствовать актуальным вызовам региональной и глобальной безопасности, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства в среду принял участие в заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване и озвучил приоритеты председательства Белоруссии в Организации в 2023 году.
"Организация должна находиться на передовой международной жизни и соответствовать постоянно меняющимся вызова региональной и глобальной безопасности", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко констатировал, что эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений через развитие сотрудничества с международными организациями и третьими странами является ключевым фактором вовлеченности Организации в самые актуальные вопросы международной повестки дня.
Президент Белоруссии предложил организовать в Минске в 2023 году конференцию высокого уровня по проблематике евразийской безопасности, пригласив на нее высших должностных лиц Секретариата ООН, ШОС, СНГ, других международных организаций. По мнению Лукашенко, это мероприятие усилит позиции государств-единомышленников в борьбе против политики односторонних принудительных санкций.