https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833778600.html
Лукашенко заявил о системном кризисе в международных отношениях
Лукашенко заявил о системном кризисе в международных отношениях - РИА Новости, 23.11.2022
Лукашенко заявил о системном кризисе в международных отношениях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время происходит системный кризис в международных отношениях, налицо обострение... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T19:50
2022-11-23T19:50
2022-11-23T19:50
александр лукашенко
белоруссия
одкб
ереван
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время происходит системный кризис в международных отношениях, налицо обострение военно-политической обстановки в Евразии."Беларусь принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности в период системного кризиса международных отношений. Налицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте, дальнейшая поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке", - заявил Лукашенко на саммите ОДКБ в Ереване.По его словам, что "страны Запада настойчиво пытаются вернуться к однополярному мироустройству, навязывая свои правила игры, на смену нормам международного права пришел диктат силы и практика санкционного наказания "непокорных" стран". "Чего только стоит непрекращающийся санкционный прессинг против Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко.Он добавил, что текущий кризис архитектуры международной и региональной безопасности непосредственным образом отражается и на ОДКБ, которая "подвергается воздействию разноплановых вызовов и угроз как транснационального характера, так и связанных с межгосударственными противоречиями".Лукашенко заявил, что это – современные геополитические реалии, в которых вынуждена существовать ОДКБ и на которые должна реагировать, причем как на внутреннем, так и на внешнем контуре.
https://ria.ru/20221122/krizis-1833329239.html
https://ria.ru/20221122/ukraina-1833416474.html
белоруссия
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, одкб, ереван, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, ОДКБ, Ереван, В мире
Лукашенко заявил о системном кризисе в международных отношениях
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о системном кризисе в международных отношениях
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время происходит системный кризис в международных отношениях, налицо обострение военно-политической обстановки в Евразии.
"Беларусь принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности в период системного кризиса международных отношений. Налицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте, дальнейшая поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке", - заявил Лукашенко на саммите ОДКБ
в Ереване
.
По его словам, что "страны Запада настойчиво пытаются вернуться к однополярному мироустройству, навязывая свои правила игры, на смену нормам международного права пришел диктат силы и практика санкционного наказания "непокорных" стран". "Чего только стоит непрекращающийся санкционный прессинг против Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что текущий кризис архитектуры международной и региональной безопасности непосредственным образом отражается и на ОДКБ, которая "подвергается воздействию разноплановых вызовов и угроз как транснационального характера, так и связанных с межгосударственными противоречиями".
Лукашенко заявил, что это – современные геополитические реалии, в которых вынуждена существовать ОДКБ и на которые должна реагировать, причем как на внутреннем, так и на внешнем контуре.