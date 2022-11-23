https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833778600.html

Лукашенко заявил о системном кризисе в международных отношениях

Лукашенко заявил о системном кризисе в международных отношениях - РИА Новости, 23.11.2022

Лукашенко заявил о системном кризисе в международных отношениях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время происходит системный кризис в международных отношениях, налицо обострение... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:50

2022-11-23T19:50

2022-11-23T19:50

александр лукашенко

белоруссия

одкб

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время происходит системный кризис в международных отношениях, налицо обострение военно-политической обстановки в Евразии."Беларусь принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности в период системного кризиса международных отношений. Налицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте, дальнейшая поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке", - заявил Лукашенко на саммите ОДКБ в Ереване.По его словам, что "страны Запада настойчиво пытаются вернуться к однополярному мироустройству, навязывая свои правила игры, на смену нормам международного права пришел диктат силы и практика санкционного наказания "непокорных" стран". "Чего только стоит непрекращающийся санкционный прессинг против Беларуси и России", - подчеркнул Лукашенко.Он добавил, что текущий кризис архитектуры международной и региональной безопасности непосредственным образом отражается и на ОДКБ, которая "подвергается воздействию разноплановых вызовов и угроз как транснационального характера, так и связанных с межгосударственными противоречиями".Лукашенко заявил, что это – современные геополитические реалии, в которых вынуждена существовать ОДКБ и на которые должна реагировать, причем как на внутреннем, так и на внешнем контуре.

https://ria.ru/20221122/krizis-1833329239.html

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833416474.html

белоруссия

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр лукашенко, белоруссия, одкб, ереван, в мире