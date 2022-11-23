https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833758314.html
Ядерному шантажу нет места в международной политике, заявил Лукашенко
Ядерному шантажу нет места в международной политике, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.11.2022
Ядерному шантажу нет места в международной политике, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает, а ядерному шантажу не должно быть места в... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:17
2022-11-23T18:17
2022-11-23T23:51
в мире
александр лукашенко
белоруссия
ереван
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает, а ядерному шантажу не должно быть места в международной политике."Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает", - заявил Лукашенко в среду в Ереване на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Его слова приводит Sputnik Беларусь в своем telegram-канале.Глава государства отметил, что все чаще речь заходит о возможности применения ядерного оружия, а это "нельзя было вообразить еще 2-3 года назад"."Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие. Хорошо, что у американцев, надо отдать должное им, еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с непредсказуемыми партнерами", - сказал белорусский президент."Наше твердое убеждение - ядерному шантажу не должно быть места в международной политике", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221123/putin-1833737456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, ереван
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Ереван
18:17 23.11.2022 (обновлено: 23:51 23.11.2022)
Ядерному шантажу нет места в международной политике, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает