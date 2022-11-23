https://ria.ru/20221123/lukashenko-1833758314.html

Ядерному шантажу нет места в международной политике, заявил Лукашенко

Ядерному шантажу нет места в международной политике, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.11.2022

Ядерному шантажу нет места в международной политике, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает, а ядерному шантажу не должно быть места в... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:17

2022-11-23T18:17

2022-11-23T23:51

в мире

александр лукашенко

белоруссия

ереван

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает, а ядерному шантажу не должно быть места в международной политике."Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает", - заявил Лукашенко в среду в Ереване на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Его слова приводит Sputnik Беларусь в своем telegram-канале.Глава государства отметил, что все чаще речь заходит о возможности применения ядерного оружия, а это "нельзя было вообразить еще 2-3 года назад"."Польское руководство декларирует готовность разместить у себя ядерное оружие. Хорошо, что у американцев, надо отдать должное им, еще сохранились здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают опасности ядерных игр, особенно с непредсказуемыми партнерами", - сказал белорусский президент."Наше твердое убеждение - ядерному шантажу не должно быть места в международной политике", - подчеркнул он.

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Наталья Макарова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, ереван