https://ria.ru/20221123/lizing-1833639058.html

Северная Осетия получит в лизинг более 60 новых рейсовых автобусов

Северная Осетия получит в лизинг более 60 новых рейсовых автобусов - РИА Новости, 23.11.2022

Северная Осетия получит в лизинг более 60 новых рейсовых автобусов

Северная Осетия в ближайшие месяцы получит на условиях лизинга 67 автобусов для использования на муниципальных и межрегиональных маршрутах, сообщает... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:48

2022-11-23T13:48

2022-11-23T13:48

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

общественный транспорт

северный кавказ

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Северная Осетия в ближайшие месяцы получит на условиях лизинга 67 автобусов для использования на муниципальных и межрегиональных маршрутах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Лизингодателем выступил Сбербанк Лизинг, сумма сделки составила 828 миллионов рублей, договор заключен на 5 лет. Проект будет профинансирован за счёт целевой субсидии правительства РСО – Алания. Он осуществляется с использованием эскроу-счёта – это первый на Северном Кавказе опыт лизинговой сделки с применением такого механизма.Как отмечается в сообщении, до конца текущего года североосетинский перевозчик "Автоколонна 1210" планирует получить 40 отечественных автобусов среднего класса вместимостью 25 мест для использования на межмуниципальных маршрутах. Также до конца этого года ожидается поставка 25 автобусов китайского производства вместимостью от 28 до 50 мест, которые планируется задействовать на межрегиональных направлениях в Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградскую и Ростовскую области. Еще два автобуса должны быть получены в начале 2023 года.В автобусах будут установлены система ГЛОНАСС, тахометры, терминалы для безналичной оплаты, видеонаблюдение.Как отметил первый заместитель председателя правительства РСО –Алания Мурат Агузаров, по поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло ведется активная работа над созданием документов транспортного планирования. "Речь идет о повышении качества пассажирских перевозок и комплексном развитии транспортной инфраструктуры. Благодаря механизмам поддержки Сбера мы на выгодных условиях сможем значительно обновить парк пассажирского автотранспорта", - привели в пресс-службе слова Агузарова.

https://ria.ru/20220905/shkoly-1814599849.html

северный кавказ

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Артем Смирнов

сергей меняйло, общественный транспорт, северный кавказ