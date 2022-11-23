Рейтинг@Mail.ru
Северная Осетия получит в лизинг более 60 новых рейсовых автобусов - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Северная Осетия
Республика Северная Осетия - Алания
https://ria.ru/20221123/lizing-1833639058.html
Северная Осетия получит в лизинг более 60 новых рейсовых автобусов
Северная Осетия получит в лизинг более 60 новых рейсовых автобусов - РИА Новости, 23.11.2022
Северная Осетия получит в лизинг более 60 новых рейсовых автобусов
Северная Осетия в ближайшие месяцы получит на условиях лизинга 67 автобусов для использования на муниципальных и межрегиональных маршрутах, сообщает... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:48
2022-11-23T13:48
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
общественный транспорт
северный кавказ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833638341_0:13:1366:781_1920x0_80_0_0_5aa3ef6d7ebfa9a7d67a17f287f9f308.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Северная Осетия в ближайшие месяцы получит на условиях лизинга 67 автобусов для использования на муниципальных и межрегиональных маршрутах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Лизингодателем выступил Сбербанк Лизинг, сумма сделки составила 828 миллионов рублей, договор заключен на 5 лет. Проект будет профинансирован за счёт целевой субсидии правительства РСО – Алания. Он осуществляется с использованием эскроу-счёта – это первый на Северном Кавказе опыт лизинговой сделки с применением такого механизма.Как отмечается в сообщении, до конца текущего года североосетинский перевозчик "Автоколонна 1210" планирует получить 40 отечественных автобусов среднего класса вместимостью 25 мест для использования на межмуниципальных маршрутах. Также до конца этого года ожидается поставка 25 автобусов китайского производства вместимостью от 28 до 50 мест, которые планируется задействовать на межрегиональных направлениях в Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградскую и Ростовскую области. Еще два автобуса должны быть получены в начале 2023 года.В автобусах будут установлены система ГЛОНАСС, тахометры, терминалы для безналичной оплаты, видеонаблюдение.Как отметил первый заместитель председателя правительства РСО –Алания Мурат Агузаров, по поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло ведется активная работа над созданием документов транспортного планирования. "Речь идет о повышении качества пассажирских перевозок и комплексном развитии транспортной инфраструктуры. Благодаря механизмам поддержки Сбера мы на выгодных условиях сможем значительно обновить парк пассажирского автотранспорта", - привели в пресс-службе слова Агузарова.
https://ria.ru/20220905/shkoly-1814599849.html
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833638341_0:0:1104:828_1920x0_80_0_0_46d417f21f787aa41edbcd1079c35c05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей меняйло, общественный транспорт, северный кавказ
Республика Северная Осетия - Алания, Сергей Меняйло, Общественный транспорт, Северный Кавказ
13:48 23.11.2022
 

Северная Осетия получит в лизинг более 60 новых рейсовых автобусов

© Фото : Республика Северная Осетия - АланияСеверная Осетия получит в лизинг более 60 новых рейсовых автобусов
Северная Осетия получит в лизинг более 60 новых рейсовых автобусов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Республика Северная Осетия - Алания
Северная Осетия получит в лизинг более 60 новых рейсовых автобусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Северная Осетия в ближайшие месяцы получит на условиях лизинга 67 автобусов для использования на муниципальных и межрегиональных маршрутах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Лизингодателем выступил Сбербанк Лизинг, сумма сделки составила 828 миллионов рублей, договор заключен на 5 лет. Проект будет профинансирован за счёт целевой субсидии правительства РСО – Алания. Он осуществляется с использованием эскроу-счёта – это первый на Северном Кавказе опыт лизинговой сделки с применением такого механизма.
В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 16:14Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии к началу учебного года открыли несколько новых школ
Как отмечается в сообщении, до конца текущего года североосетинский перевозчик "Автоколонна 1210" планирует получить 40 отечественных автобусов среднего класса вместимостью 25 мест для использования на межмуниципальных маршрутах. Также до конца этого года ожидается поставка 25 автобусов китайского производства вместимостью от 28 до 50 мест, которые планируется задействовать на межрегиональных направлениях в Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградскую и Ростовскую области. Еще два автобуса должны быть получены в начале 2023 года.
В автобусах будут установлены система ГЛОНАСС, тахометры, терминалы для безналичной оплаты, видеонаблюдение.
Как отметил первый заместитель председателя правительства РСО –Алания Мурат Агузаров, по поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло ведется активная работа над созданием документов транспортного планирования. "Речь идет о повышении качества пассажирских перевозок и комплексном развитии транспортной инфраструктуры. Благодаря механизмам поддержки Сбера мы на выгодных условиях сможем значительно обновить парк пассажирского автотранспорта", - привели в пресс-службе слова Агузарова.
 
Республика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоОбщественный транспортСеверный Кавказ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала