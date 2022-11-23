https://ria.ru/20221123/lgbt-1833693584.html
Госдума приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Госдума приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ - РИА Новости, 23.11.2022
Госдума приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе и СМИ и включении такой РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:07
2022-11-23T16:07
2022-11-23T16:07
общество
госдума рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе и СМИ и включении такой информации в перечень запрещенной для детей.Другим законопроектом предлагается запретить пропаганду ЛГБТ в рекламе и СМИ. Согласно документу, "реклама не должна будет содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола".Аналогичные поправки, которыми предлагается запретить распространение информации с пропагандой ЛГБТ, вносятся в закон об информации и закон о СМИ. Такую же информацию предлагается включить в перечень запрещенной для детей.Также вводится требование о размещении знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении распространения информационной продукции среди детей при размещении анонсов или сообщений о данной продукции посредством теле- и радиовещания.
https://ria.ru/20221123/lgbt-1833691764.html
https://ria.ru/20221123/lgbt-1833690201.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф
Госдума приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе и СМИ и включении такой информации в перечень запрещенной для детей.
Другим законопроектом предлагается запретить пропаганду ЛГБТ в рекламе и СМИ. Согласно документу, "реклама не должна будет содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола".
Аналогичные поправки, которыми предлагается запретить распространение информации с пропагандой ЛГБТ, вносятся в закон об информации и закон о СМИ. Такую же информацию предлагается включить в перечень запрещенной для детей.
Также вводится требование о размещении знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении распространения информационной продукции среди детей при размещении анонсов или сообщений о данной продукции посредством теле- и радиовещания.