https://ria.ru/20221123/lgbt-1833693584.html

Госдума приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ

Госдума приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ - РИА Новости, 23.11.2022

Госдума приняла во втором чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе и СМИ и включении такой РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:07

2022-11-23T16:07

2022-11-23T16:07

общество

госдума рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе и СМИ и включении такой информации в перечень запрещенной для детей.Другим законопроектом предлагается запретить пропаганду ЛГБТ в рекламе и СМИ. Согласно документу, "реклама не должна будет содержать информацию, пропагандирующую либо демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола".Аналогичные поправки, которыми предлагается запретить распространение информации с пропагандой ЛГБТ, вносятся в закон об информации и закон о СМИ. Такую же информацию предлагается включить в перечень запрещенной для детей.Также вводится требование о размещении знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об ограничении распространения информационной продукции среди детей при размещении анонсов или сообщений о данной продукции посредством теле- и радиовещания.

https://ria.ru/20221123/lgbt-1833691764.html

https://ria.ru/20221123/lgbt-1833690201.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф