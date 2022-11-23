https://ria.ru/20221123/lgbt-1833691764.html

Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ

Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 23.11.2022

Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:04

2022-11-23T16:04

2022-11-23T16:04

общество

александр хинштейн

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором, для чего будет вестись мониторинг информации в интернете уполномоченной правительством организацией.Поправка подготовлена главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.Согласно поправке, Роскомнадзор получит право утверждать порядок проведения мониторинга интернета в целях выявления информации и (или) сайтов в сети, а также программ, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с предлагаемыми законопроектом нормами о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности.Такой мониторинг, указывается в поправке, будет проводить уполномоченная правительством РФ организация.При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы, добавляется там.

https://ria.ru/20221123/lgbt-1833690201.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр хинштейн, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)