Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/lgbt-1833691764.html
Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ
Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 23.11.2022
Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:04
2022-11-23T16:04
общество
александр хинштейн
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_57b0975cf4d7e08a167f983cef767837.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором, для чего будет вестись мониторинг информации в интернете уполномоченной правительством организацией.Поправка подготовлена главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.Согласно поправке, Роскомнадзор получит право утверждать порядок проведения мониторинга интернета в целях выявления информации и (или) сайтов в сети, а также программ, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с предлагаемыми законопроектом нормами о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности.Такой мониторинг, указывается в поправке, будет проводить уполномоченная правительством РФ организация.При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы, добавляется там.
https://ria.ru/20221123/lgbt-1833690201.html
https://ria.ru/20221123/lgbt-1833689318.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_c6cb5d724cb6888c6c1a4653f135c46f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр хинштейн, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
16:04 23.11.2022
 
Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ

Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ и педофилии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором, для чего будет вестись мониторинг информации в интернете уполномоченной правительством организацией.
Поправка подготовлена главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 16:00
Продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, ограничат
Согласно поправке, Роскомнадзор получит право утверждать порядок проведения мониторинга интернета в целях выявления информации и (или) сайтов в сети, а также программ, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с предлагаемыми законопроектом нормами о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности.
Такой мониторинг, указывается в поправке, будет проводить уполномоченная правительством РФ организация.
При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы, добавляется там.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 15:56
Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей
 
ОбществоАлександр ХинштейнРоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала