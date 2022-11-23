https://ria.ru/20221123/lgbt-1833691764.html
Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ
Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 23.11.2022
Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:04
2022-11-23T16:04
2022-11-23T16:04
общество
александр хинштейн
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором, для чего будет вестись мониторинг информации в интернете уполномоченной правительством организацией.Поправка подготовлена главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.Согласно поправке, Роскомнадзор получит право утверждать порядок проведения мониторинга интернета в целях выявления информации и (или) сайтов в сети, а также программ, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с предлагаемыми законопроектом нормами о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности.Такой мониторинг, указывается в поправке, будет проводить уполномоченная правительством РФ организация.При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы, добавляется там.
https://ria.ru/20221123/lgbt-1833690201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр хинштейн, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ
Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ и педофилии