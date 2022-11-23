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Продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, ограничат - РИА Новости, 23.11.2022
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Продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, ограничат
Продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, ограничат - РИА Новости, 23.11.2022
Продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, ограничат
Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой в РФ предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:00
2022-11-23T16:00
общество
александр хинштейн
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой в РФ предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность.Поправку внес ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей"."Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность", - указывается в поправке.Таким образом, в случае принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ, в РФ будет запрещена продажа товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.
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общество, александр хинштейн, россия, госдума рф
Общество, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ
16:00 23.11.2022
 
Продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, ограничат

Госдума приняла поправку об ограничении продажи товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой в РФ предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность.
Поправку внес ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 15:56
Хинштейн разъяснил поправки о пропаганде ЛГБТ для пользователей соцсетей
Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей".
"Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность", - указывается в поправке.
Таким образом, в случае принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ, в РФ будет запрещена продажа товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.
Женщина сидит за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 17:46
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