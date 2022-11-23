https://ria.ru/20221123/lgbt-1833690201.html
Продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, ограничат
Продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, ограничат - РИА Новости, 23.11.2022
Продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, ограничат
Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой в РФ предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:00
2022-11-23T16:00
2022-11-23T16:00
общество
александр хинштейн
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой в РФ предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность.Поправку внес ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн.Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей"."Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность", - указывается в поправке.Таким образом, в случае принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ, в РФ будет запрещена продажа товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.
https://ria.ru/20221123/lgbt-1833689318.html
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РИА Новости
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общество, александр хинштейн, россия, госдума рф
Общество, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ
Продажу товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, ограничат
Госдума приняла поправку об ограничении продажи товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправку, согласно которой в РФ предлагается запретить продажи товаров, в том числе зарубежных, содержащих информацию, за распространение которой в РФ предусматривается административная или уголовная ответственность.
Поправку внес ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн
.
Изменения вносятся в закон "О защите прав потребителей".
"Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность", - указывается в поправке.
Таким образом, в случае принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ, в РФ будет запрещена продажа товаров, содержащих пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.