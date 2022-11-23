https://ria.ru/20221123/lel-1833649397.html
"Неадекватная реакция": Лель раскрыла детали конфликта с Кудрявцевой
"Неадекватная реакция": Лель раскрыла детали конфликта с Кудрявцевой - РИА Новости, 23.11.2022
"Неадекватная реакция": Лель раскрыла детали конфликта с Кудрявцевой
Катя Лель прокомментировала конфликт с Лерой Кудрявцевой на шоу "Суперстар! Возвращение". Член жюри сделала певице замечание за нарушение правил проекта. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:51
2022-11-23T14:51
2022-11-23T14:51
шоубиз
лера кудрявцева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Катя Лель прокомментировала конфликт с Лерой Кудрявцевой на шоу "Суперстар! Возвращение". Член жюри сделала певице замечание за нарушение правил проекта. Исполнительница сообщила, что зрители не узнали детали разговора из-за монтажа. В выпуске артисты должны были исполнить композиции из репертуара ушедших коллег. Лель начала выступление с песни "Шоколадный заяц" Нарцисса Пьера, но потом перешла на свой хит "Мой мармеладный". Кудрявцева возмутилась поступком звезды. Она заявила, что предпочла бы услышать композицию Пьера. Певица ответила, что ведущая расстроила ее "своей неадекватностью". Кроме того, она объяснила свой выбор тем, что исполняла "Шоколадного зайца" в дуэте с артистом. "Суперстар! Возвращение" – телепередача, в которой звезды 80-х и 90-х соревнуются друг с другом в исполнении песен. В третьем сезоне участниками проекта стали: Роксана Бабаян, Вячеслав Малежик, Катя Лель, Алёна Иванцова, Ольга Зарубина, Александр Айвазов, Рома Жуков, Сергей Чумаков, Ирина Салтыкова и экс-участник группы "Премьер-министр" Жан Милимеров.Ранее Мария Шейх раскрыла детали конфликта в группе "#2Маши". Она заявила, что ее коллега Мария Зайцева повела себя некорректно по отношению к ней.
https://ria.ru/20221122/niletto-1833320360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лера кудрявцева, шоу-бизнес
Шоубиз, Лера Кудрявцева, Шоу-бизнес
"Неадекватная реакция": Лель раскрыла детали конфликта с Кудрявцевой
Лель объяснила конфликт с Кудрявцевой на шоу "Суперстар! Возвращение"
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Катя Лель прокомментировала конфликт с Лерой Кудрявцевой на шоу "Суперстар! Возвращение". Член жюри сделала певице замечание за нарушение правил проекта.
Исполнительница сообщила, что зрители не узнали детали разговора из-за монтажа.
"Некоторые сцены просто не показали в эфире. Лолита стала кричать на меня прямо на сцене, вести себя очень агрессивно, намекая на то, что я оскорбляю жюри. Как раз наоборот! Я люблю и уважаю жюри. Просто у Леры началась неадекватная реакция на песню", – пожаловалась
знаменитость в интервью Teleprogramma.pro.
В выпуске артисты должны были исполнить композиции из репертуара ушедших коллег. Лель начала выступление с песни "Шоколадный заяц" Нарцисса Пьера, но потом перешла на свой хит "Мой мармеладный".
Кудрявцева возмутилась поступком звезды. Она заявила, что предпочла бы услышать композицию Пьера. Певица ответила, что ведущая расстроила ее "своей неадекватностью".
Кроме того, она объяснила свой выбор тем, что исполняла "Шоколадного зайца" в дуэте с артистом.
"Суперстар! Возвращение" – телепередача, в которой звезды 80-х и 90-х соревнуются друг с другом в исполнении песен. В третьем сезоне участниками проекта стали: Роксана Бабаян, Вячеслав Малежик, Катя Лель, Алёна Иванцова, Ольга Зарубина, Александр Айвазов, Рома Жуков, Сергей Чумаков, Ирина Салтыкова и экс-участник группы "Премьер-министр" Жан Милимеров.
Ранее Мария Шейх раскрыла
детали конфликта в группе "#2Маши". Она заявила, что ее коллега Мария Зайцева повела себя некорректно по отношению к ней.