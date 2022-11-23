https://ria.ru/20221123/lel-1833649397.html

"Неадекватная реакция": Лель раскрыла детали конфликта с Кудрявцевой

"Неадекватная реакция": Лель раскрыла детали конфликта с Кудрявцевой - РИА Новости, 23.11.2022

"Неадекватная реакция": Лель раскрыла детали конфликта с Кудрявцевой

Катя Лель прокомментировала конфликт с Лерой Кудрявцевой на шоу "Суперстар! Возвращение". Член жюри сделала певице замечание за нарушение правил проекта. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:51

2022-11-23T14:51

2022-11-23T14:51

шоубиз

лера кудрявцева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Катя Лель прокомментировала конфликт с Лерой Кудрявцевой на шоу "Суперстар! Возвращение". Член жюри сделала певице замечание за нарушение правил проекта. Исполнительница сообщила, что зрители не узнали детали разговора из-за монтажа. В выпуске артисты должны были исполнить композиции из репертуара ушедших коллег. Лель начала выступление с песни "Шоколадный заяц" Нарцисса Пьера, но потом перешла на свой хит "Мой мармеладный". Кудрявцева возмутилась поступком звезды. Она заявила, что предпочла бы услышать композицию Пьера. Певица ответила, что ведущая расстроила ее "своей неадекватностью". Кроме того, она объяснила свой выбор тем, что исполняла "Шоколадного зайца" в дуэте с артистом. "Суперстар! Возвращение" – телепередача, в которой звезды 80-х и 90-х соревнуются друг с другом в исполнении песен. В третьем сезоне участниками проекта стали: Роксана Бабаян, Вячеслав Малежик, Катя Лель, Алёна Иванцова, Ольга Зарубина, Александр Айвазов, Рома Жуков, Сергей Чумаков, Ирина Салтыкова и экс-участник группы "Премьер-министр" Жан Милимеров.Ранее Мария Шейх раскрыла детали конфликта в группе "#2Маши". Она заявила, что ее коллега Мария Зайцева повела себя некорректно по отношению к ней.

https://ria.ru/20221122/niletto-1833320360.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лера кудрявцева, шоу-бизнес