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Минпромторг решит проблему транзита лекарств через Белоруссию - РИА Новости, 23.11.2022
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Минпромторг решит проблему транзита лекарств через Белоруссию
Минпромторг решит проблему транзита лекарств через Белоруссию - РИА Новости, 23.11.2022
Минпромторг решит проблему транзита лекарств через Белоруссию
Минпромторг РФ обсуждает с белорусской стороной ситуацию с трудностями транзита лекарств и сырья для их производства через территорию страны, достигнуты... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:45
2022-11-23T15:45
белоруссия
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ обсуждает с белорусской стороной ситуацию с трудностями транзита лекарств и сырья для их производства через территорию страны, достигнуты договоренности по ее разрешению, говорится в сообщении министерства.Ранее газета "Ведомости" сообщала, что у фармацевтических производителей возникли сложности с провозом через территорию Белоруссии лекарств и сырья для их производства."Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по этому вопросу, и принципиальные договоренности уже достигнуты: было поддержано предложение российской стороны по включению российского реестра лекарств в качестве основания для исключения из-под ограничения транзита готовых лекарств через территорию Республики Беларусь. Ожидаем выпуска нормативного акта со стороны белорусских коллег", - сообщило министерство.Отмечается, что в части вопроса транзита через Белоруссию нерасфасованных лекарственных средств, фармацевтических субстанций, сырья, материалов и комплектующих для их производства "принято решение о дополнительной проработке соответствующего механизма".
https://ria.ru/20221123/lekarstva-1833622013.html
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белоруссия, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Белоруссия, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
15:45 23.11.2022
 
Минпромторг решит проблему транзита лекарств через Белоруссию

Минпромторг достиг договоренностей по урегулированию транзита лекарств через Белоруссию

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУпаковка в блистеры
Упаковка в блистеры - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Упаковка в блистеры. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ обсуждает с белорусской стороной ситуацию с трудностями транзита лекарств и сырья для их производства через территорию страны, достигнуты договоренности по ее разрешению, говорится в сообщении министерства.
Ранее газета "Ведомости" сообщала, что у фармацевтических производителей возникли сложности с провозом через территорию Белоруссии лекарств и сырья для их производства.
"Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по этому вопросу, и принципиальные договоренности уже достигнуты: было поддержано предложение российской стороны по включению российского реестра лекарств в качестве основания для исключения из-под ограничения транзита готовых лекарств через территорию Республики Беларусь. Ожидаем выпуска нормативного акта со стороны белорусских коллег", - сообщило министерство.
Отмечается, что в части вопроса транзита через Белоруссию нерасфасованных лекарственных средств, фармацевтических субстанций, сырья, материалов и комплектующих для их производства "принято решение о дополнительной проработке соответствующего механизма".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 12:59
Регионы сформировали достаточный запас лекарств, заявил Мурашко
 
БелоруссияРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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