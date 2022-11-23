https://ria.ru/20221123/lekarstva-1833622013.html

Регионы сформировали достаточный запас лекарств, заявил Мурашко

Регионы сформировали достаточный запас лекарств, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.11.2022

Регионы сформировали достаточный запас лекарств, заявил Мурашко

В регионах сформирован запас лекарственных препаратов как минимум на четыре месяца, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:59

2022-11-23T12:59

2022-11-23T12:59

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

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госдума рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В регионах сформирован запас лекарственных препаратов как минимум на четыре месяца, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По данным мониторингов, в регионах созданы достаточные запасы лекарственных препаратов - не менее, чем на четыре месяца",- сказал Мурашко в ходе правительственного часа в Госдуме.Ранее министр сообщал, что регионам России было дано поручение сформировать как минимум четырехмесячный запас препаратов.

https://ria.ru/20221123/pechen-1833523190.html

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