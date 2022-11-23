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В УПЦ заявили, что СБУ не проводила обыски в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 23.11.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221123/lavra-1833697233.html
В УПЦ заявили, что СБУ не проводила обыски в Киево-Печерской лавре
В УПЦ заявили, что СБУ не проводила обыски в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 23.11.2022
В УПЦ заявили, что СБУ не проводила обыски в Киево-Печерской лавре
Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Климент заявил, что Служба безопасности... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:12
2022-11-23T16:12
религия
украина
ровненская область
донбасс
украинская православная церковь
служба безопасности украины
страна.ua
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Климент заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводила в Киево-Печерской лавре не обыски, а "мероприятия, связанные с безопасностью", все действия были корректными, сообщает в среду украинское интернет-издание "Страна.ua"."Во-первых, я хочу уточнить, что в лавре не проходили обыски. Для этого не было никаких криминальных предпосылок. Сама служба безопасности Украины подчеркнула, что ею были проведены не обыски, а мероприятия, связанные с безопасностью, в рамках тех задач, которые возложены на эту организацию. Если посмотреть сайт службы, то там часто можно увидеть отчеты о подобных мероприятиях в различных организациях", - приводит издание слова митрополита Климента.Митрополит добавил, что действия представителей силовых органов были корректными и замечаний со стороны монахов и верующих посетителей лавры не вызывали, так же как и в монастырях в других областях.Во вторник "Страна.ua" сообщала, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература".СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html
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украина, ровненская область, донбасс, украинская православная церковь, служба безопасности украины, страна.ua
Религия, Украина, Ровненская область, Донбасс, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Страна.ua
16:12 23.11.2022
 
В УПЦ заявили, что СБУ не проводила обыски в Киево-Печерской лавре

В УПЦ уточнили, что СБУ не проводила в Киево-Печерской лавре обыски

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : СБУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Климент заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводила в Киево-Печерской лавре не обыски, а "мероприятия, связанные с безопасностью", все действия были корректными, сообщает в среду украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Во-первых, я хочу уточнить, что в лавре не проходили обыски. Для этого не было никаких криминальных предпосылок. Сама служба безопасности Украины подчеркнула, что ею были проведены не обыски, а мероприятия, связанные с безопасностью, в рамках тех задач, которые возложены на эту организацию. Если посмотреть сайт службы, то там часто можно увидеть отчеты о подобных мероприятиях в различных организациях", - приводит издание слова митрополита Климента.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 08:00Религия
"Так мы покончим с Россией". Что задумали в Киеве
Митрополит добавил, что действия представителей силовых органов были корректными и замечаний со стороны монахов и верующих посетителей лавры не вызывали, так же как и в монастырях в других областях.
Во вторник "Страна.ua" сообщала, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература".
СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 13:09Религия
УПЦ соберет синод в Киево-Печерской лавре
 
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