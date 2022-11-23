УПЦ соберет синод в Киево-Печерской лавре
Синод УПЦ соберется в Киево-Печерской лавре на следующий день после обысков СБУ
© Фото : УПЦЗаседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) собрался на заседание на территории Киево-Печерской лавры, чтобы обсудить "вопросы церковной жизни", сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
"В резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры началось заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.
Заседание возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. На встрече будут "рассмотрены вопросы церковной жизни".
Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература".
СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.