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УПЦ соберет синод в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 23.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221123/lavra-1833624748.html
УПЦ соберет синод в Киево-Печерской лавре
УПЦ соберет синод в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 23.11.2022
УПЦ соберет синод в Киево-Печерской лавре
Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) собрался на заседание на территории Киево-Печерской лавры, чтобы обсудить "вопросы церковной жизни",... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:09
2022-11-23T13:09
религия
украина
украинская православная церковь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) собрался на заседание на территории Киево-Печерской лавры, чтобы обсудить "вопросы церковной жизни", сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ."В резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры началось заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.Заседание возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. На встрече будут "рассмотрены вопросы церковной жизни".Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература".СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html
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украина, украинская православная церковь, служба безопасности украины, страна.ua
Религия, Украина, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Страна.ua
13:09 23.11.2022
 
УПЦ соберет синод в Киево-Печерской лавре

Синод УПЦ соберется в Киево-Печерской лавре на следующий день после обысков СБУ

© Фото : УПЦЗаседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018
Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : УПЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) собрался на заседание на территории Киево-Печерской лавры, чтобы обсудить "вопросы церковной жизни", сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
"В резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры началось заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.
Заседание возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. На встрече будут "рассмотрены вопросы церковной жизни".
Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература".
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
08:00Религия
"Так мы покончим с Россией". Что задумали в Киеве
СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
11:12Религия
СБУ в рамках мероприятий по УПЦ допросила более 50 человек
 
РелигияУкраинаУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСтрана.ua
 
 
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