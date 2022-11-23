https://ria.ru/20221123/lavra-1833624748.html

УПЦ соберет синод в Киево-Печерской лавре

УПЦ соберет синод в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 23.11.2022

УПЦ соберет синод в Киево-Печерской лавре

Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) собрался на заседание на территории Киево-Печерской лавры, чтобы обсудить "вопросы церковной жизни",... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:09

2022-11-23T13:09

2022-11-23T13:09

религия

украина

украинская православная церковь

служба безопасности украины

страна.ua

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/66/1532686658_0:69:1300:800_1920x0_80_0_0_c6b4a8db97fff430621de173bf722d7c.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) собрался на заседание на территории Киево-Печерской лавры, чтобы обсудить "вопросы церковной жизни", сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ."В резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры началось заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.Заседание возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. На встрече будут "рассмотрены вопросы церковной жизни".Во вторник украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее СБУ заявила, что "проводит контрразведывательные мероприятия" на этой территории. Также "контрразведывательные мероприятия" во вторник проводились еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература".СБУ ранее возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны. Ранее наместник лавры был внесен в базу данных украинского националистического сайта "Миротворец". Сайт известен скандальными публикациями, в которых он придает огласке данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.

https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html

https://ria.ru/20221123/upts-1833582968.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, украинская православная церковь, служба безопасности украины, страна.ua