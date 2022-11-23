https://ria.ru/20221123/lagonaki-1833480374.html

Эксперты рассказали, каким будет новый горнолыжный курорт "Лагонаки"

Эксперты рассказали, каким будет новый горнолыжный курорт "Лагонаки" - РИА Новости, 23.11.2022

Эксперты рассказали, каким будет новый горнолыжный курорт "Лагонаки"

Туристические козыри Адыгеи — живописные горы, термальные источники, аутентичная кухня и мягкий климат. Поэтому неудивительно, что именно этот регион был выбран РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T07:07

2022-11-23T07:07

2022-11-23T07:07

туризм

республика адыгея

красная поляна

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Марина Первухина. Туристические козыри Адыгеи — живописные горы, термальные источники, аутентичная кухня и мягкий климат. Поэтому неудивительно, что именно этот регион был выбран для строительства нового горного курорта "Лагонаки". О том, каким он будет и что сможет предложить российским путешественникам, — в материале РИА Новости.Ждут новичков и семейныхУникальность нового горного курорта "Лагонаки" в том, что он нацелен на семейную аудиторию. Шесть канатных дорог и более 25 километров горнолыжных трасс только синего (70%) и зеленого (30%) цвета будут заточены на новичков и детей."Хотелось бы, чтобы здесь на лыжи могла становиться вся страна. Это возможно за счет рельефа и безопасных склонов", — заявил директор проектного офиса по созданию курорта Инвер Калашаов.В первую очередь "Лагонаки" рассчитывает на туристов из соседних регионов — Ставропольского и Краснодарского краев. "У нас в транспортной доступности проживает порядка 25 тысяч человек, которые могут прилететь или приехать в течение двух-трех часов. Это будет самый доступный курорт для жителей городов-миллионников юга России", — добавил Калашаов.Соседям на завистьУходя от хаотичной курортной застройки, власти взяли курс на создание крупных кластерных проектов, где можно закольцевать все туристические возможности региона.Решение о том, что в России построят с нуля горный курорт, было принято и подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Его созданием совместно с региональными властями будут заниматься корпорация "Туризм.РФ" и курорт "Красная Поляна". На первый этап должно быть направлено более 20 миллиардов рублей частных и государственных инвестиций."Сложно переоценить появление такого курорта в Адыгее, поскольку горный кластер есть, а курорта горнолыжного нет. Мы в какой-то степени завидуем нашим соседям: Краснодарскому краю и Карачаево-Черкесии. Адыгея в этом плане сильно отстает", — отметила заместитель руководителя Комитета по туризму и курортам республики Бэла Джаримова.С запуском курорта в регионе ждут, по ее словам, роста турпотока как минимум вдвое, до миллиона человек.В единении с природойЕще одной особенностью строящегося курорта станет то, что вся его городская инфраструктура — отели, рестораны, магазины и пункты проката — будет вынесена за пределы Кавказского природного заповедника. На склонах гор останутся только спуски и подъемники. "Это было сделано после консультации с экологами", — пояснил Калашаов.Сегодня в активной проработке проект будущего курорта. За его дизайн и облик отвечает петербургское архитектурное бюро, которое создавало отель Lotte в Санкт-Петербурге и футбольный стадион в Нижнем Новгороде.При этом должны учитываться традиции и культура Адыгеи как в экстерьере, так и в интерьере. Этот колорит будет представлен и в ресторанах курорта. Особое внимание уделят адыгейской кухне."Предполагается закупка у местных фермеров таких продуктов, как адыгейский сыр, адыгейская соль, мед, сезонные овощи, фрукты, самый северный чай", — сказал директор по устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров.Как добратьсяПрезидент России Владимир Путин поручил правительству проработать транспортное сообщение между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз".Калашаов подчеркнул, что соседство разных горнолыжных территорий "создаст синергию". Ведь обычно поклонники катания за одну поездку любят посещать сразу несколько мест.Правительство выделило средства региону и на строительство дороги, которая призвана соединить две туристические территории: плато Лагонаки, где будет курорт, и поселок Гузерипль."В регионе рассчитывают сделать закольцовку в горах, чтобы создать альтернативное движение, так как существующая дорога к Лагонаки не справится с будущим трафиком", — объяснил директор проектного офиса по созданию курорта.Но в Адыгее стоит вопрос не только с развитием дорог, но и аэропорта, которого на сегодняшний день в Майкопе пока нет. "В процессе реализации курорта есть пожелания, чтобы со временем можно было добираться сюда на самолете", — уточнил Калашаов.Развлечения круглый годКурорт будет оснащен системами искусственного оснежения. Все они расположатся в нижней части горнолыжных спусков, где как раз находится бассейн реки Курджипс.Что касается подъемников, то поставщик пока не выбран. Известно, что упор будет сделан на предложения из Китая, Турции и России — стран, где производят оборудование, зарекомендовавшее себя на профессиональных склонах.Из зимних развлечений также будут доступны катания на ратраках, тюбинге, хаски, горные бани. Так как курорт заявлен как всесезонный, туристам предложат активности и в теплое время года. Прежде всего, в Адыгее уже есть множество оборудованных термальных источников. Также обещают родельбан (нечто среднее между бобслеем и американскими горками).Строительство курорта начнется уже летом 2023 года, а первых посетителей он планирует принять в 2025-м.

https://ria.ru/20221118/lagonaki-1832451269.html

https://ria.ru/20221027/kurorty-1827155724.html

https://ria.ru/20221118/lagonaki-1832568427.html

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