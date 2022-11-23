Эксперты рассказали, каким будет новый горнолыжный курорт "Лагонаки"
Новый горнолыжный курорт "Лагонаки" в Адыгее возьмет курс на экологию и всесезонность
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики АдыгеяКанатная дорога
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Марина Первухина. Туристические козыри Адыгеи — живописные горы, термальные источники, аутентичная кухня и мягкий климат. Поэтому неудивительно, что именно этот регион был выбран для строительства нового горного курорта "Лагонаки". О том, каким он будет и что сможет предложить российским путешественникам, — в материале РИА Новости.
Ждут новичков и семейных
Уникальность нового горного курорта "Лагонаки" в том, что он нацелен на семейную аудиторию. Шесть канатных дорог и более 25 километров горнолыжных трасс только синего (70%) и зеленого (30%) цвета будут заточены на новичков и детей.
"Хотелось бы, чтобы здесь на лыжи могла становиться вся страна. Это возможно за счет рельефа и безопасных склонов", — заявил директор проектного офиса по созданию курорта Инвер Калашаов.
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
Туристическая сеть "Горная"
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Туристическая сеть "Горная"
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики АдыгеяПлато Лагонаки
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Плато Лагонаки
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
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Туристическая сеть "Горная"
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
2 из 2
Плато Лагонаки
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
В первую очередь "Лагонаки" рассчитывает на туристов из соседних регионов — Ставропольского и Краснодарского краев. "У нас в транспортной доступности проживает порядка 25 тысяч человек, которые могут прилететь или приехать в течение двух-трех часов. Это будет самый доступный курорт для жителей городов-миллионников юга России", — добавил Калашаов.
Соседям на зависть
Уходя от хаотичной курортной застройки, власти взяли курс на создание крупных кластерных проектов, где можно закольцевать все туристические возможности региона.
Решение о том, что в России построят с нуля горный курорт, было принято и подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Его созданием совместно с региональными властями будут заниматься корпорация "Туризм.РФ" и курорт "Красная Поляна". На первый этап должно быть направлено более 20 миллиардов рублей частных и государственных инвестиций.
"Сложно переоценить появление такого курорта в Адыгее, поскольку горный кластер есть, а курорта горнолыжного нет. Мы в какой-то степени завидуем нашим соседям: Краснодарскому краю и Карачаево-Черкесии. Адыгея в этом плане сильно отстает", — отметила заместитель руководителя Комитета по туризму и курортам республики Бэла Джаримова.
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики АдыгеяСтаница Даховская в Адыгее
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
Станица Даховская в Адыгее
С запуском курорта в регионе ждут, по ее словам, роста турпотока как минимум вдвое, до миллиона человек.
В единении с природой
Еще одной особенностью строящегося курорта станет то, что вся его городская инфраструктура — отели, рестораны, магазины и пункты проката — будет вынесена за пределы Кавказского природного заповедника. На склонах гор останутся только спуски и подъемники. "Это было сделано после консультации с экологами", — пояснил Калашаов.
Сегодня в активной проработке проект будущего курорта. За его дизайн и облик отвечает петербургское архитектурное бюро, которое создавало отель Lotte в Санкт-Петербурге и футбольный стадион в Нижнем Новгороде.
"При разработке концепции исходили из того, что нужно сохранить естественный альпийский вид, поэтому будут мощные пологие крыши, фасады с большими окнами и с видами на курорт. Стиль называется "неошале", — указал Калашаов.
При этом должны учитываться традиции и культура Адыгеи как в экстерьере, так и в интерьере. Этот колорит будет представлен и в ресторанах курорта. Особое внимание уделят адыгейской кухне.
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики АдыгеяАдыгейский сыр
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
Адыгейский сыр
"Предполагается закупка у местных фермеров таких продуктов, как адыгейский сыр, адыгейская соль, мед, сезонные овощи, фрукты, самый северный чай", — сказал директор по устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Лев Шагаров.
Как добраться
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать транспортное сообщение между курортами "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз".
"Таким образом, мы войдем точно в пятерку крупнейших мировых курортов, будем больше, чем "Три Долины" во Франции", — отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Калашаов подчеркнул, что соседство разных горнолыжных территорий "создаст синергию". Ведь обычно поклонники катания за одну поездку любят посещать сразу несколько мест.
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики АдыгеяПриродный парк Большой Тхач
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
Природный парк Большой Тхач
Правительство выделило средства региону и на строительство дороги, которая призвана соединить две туристические территории: плато Лагонаки, где будет курорт, и поселок Гузерипль.
"В регионе рассчитывают сделать закольцовку в горах, чтобы создать альтернативное движение, так как существующая дорога к Лагонаки не справится с будущим трафиком", — объяснил директор проектного офиса по созданию курорта.
27 октября, 13:02ТуризмКурорты "Лагонаки", "Сочи" и "Архыз" соединят
Но в Адыгее стоит вопрос не только с развитием дорог, но и аэропорта, которого на сегодняшний день в Майкопе пока нет. "В процессе реализации курорта есть пожелания, чтобы со временем можно было добираться сюда на самолете", — уточнил Калашаов.
Развлечения круглый год
Курорт будет оснащен системами искусственного оснежения. Все они расположатся в нижней части горнолыжных спусков, где как раз находится бассейн реки Курджипс.
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики АдыгеяПоселок Гузерипль в Республике Адыгее
© Фото предоставлено Комитетом по туризму и курортам республики Адыгея
Поселок Гузерипль в Республике Адыгее
Из зимних развлечений также будут доступны катания на ратраках, тюбинге, хаски, горные бани. Так как курорт заявлен как всесезонный, туристам предложат активности и в теплое время года. Прежде всего, в Адыгее уже есть множество оборудованных термальных источников. Также обещают родельбан (нечто среднее между бобслеем и американскими горками).
Строительство курорта начнется уже летом 2023 года, а первых посетителей он планирует принять в 2025-м.