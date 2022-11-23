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Сирийские курды попросили Байдена остановить удары Турции по ним - РИА Новости, 23.11.2022
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Сирийские курды попросили Байдена остановить удары Турции по ним
Сирийские курды попросили Байдена остановить удары Турции по ним - РИА Новости, 23.11.2022
Сирийские курды попросили Байдена остановить удары Турции по ним
Сирийские курды на фоне ударов Турции по их позициям призывают президента США Джо Байдена прийти на помощь своим союзникам и "остановить это насилие любыми... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:18
2022-11-23T21:18
в мире
джо байден
сша
анкара (провинция)
вашингтон (штат)
исламское государство
сирийские демократические силы
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Сирийские курды на фоне ударов Турции по их позициям призывают президента США Джо Байдена прийти на помощь своим союзникам и "остановить это насилие любыми необходимыми средствами", заявил представитель "Сирийского демократического совета" (СДС) в США Бассам Сакер в открытом письме, обращенном к хозяину Белого дома.Анкара в воскресенье провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии – сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. В понедельник он сообщил, что не обсуждал данные шаги ни с российским, ни с американским руководством."Турция демонстрирует, насколько далеко она отошла от демократии и приняла авторитаризм. Нападая на базу, где находились солдаты возглавляемой США коалиции по разгрому ИГИЛ*, Турция грубо нарушила принципы НАТО. Напав на военную базу США, она демонстрирует, сколь мало она уважает эту страну и сколь мало верит в то, что Штаты сохраняют лидерство на мировой арене", - говорится в тексте письма, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.В документе содержится призыв к американской администрации "прийти на помощь своим союзникам и остановить турецкое насилие любыми необходимыми средствами". Как отметил Сакер, США "нарушили многолетние партнерские обязательства", не препятствуя атакам Анкары на силы курдов, которых прежде нарекли своими союзниками. "Кроме того, при бомбардировке их базы были убиты двое солдат спецназа, обученных США и сражавшихся с ними плечом к плечу для разгрома ИГИЛ*. США никогда не следует так небрежно относиться к своим альянсам", - подчеркнул представитель СДС в Вашингтоне.Сакер, имеющий гражданство США, выразил возмущение в связи с тем, что Вашингтон не выступил в защиту свою своих союзников перед лицом турецкой операции. "Будучи американским гражданином, я шокирован и смущен этим фактом", - подчеркнул политик. "Эти союзники пожертвовали 11 тысячами жизней, чтобы одержать победу над ИГИЛ* и защитить мир от террора. Будут ли великие США действительно поддерживать демократию на Ближнем Востоке или же продолжат поддерживать авторитаризм?" - задался вопросом он.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221123/udary-1833623791.html
https://ria.ru/20221123/turtsiya-1833614673.html
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анкара (провинция)
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в мире, джо байден, сша, анкара (провинция), вашингтон (штат), исламское государство, сирийские демократические силы
В мире, Джо Байден, США, Анкара (провинция), Вашингтон (штат), Исламское государство, Сирийские демократические силы
21:18 23.11.2022
 
Сирийские курды попросили Байдена остановить удары Турции по ним

Сирийские курды направили Байдену письмо с призывом остановить удары Турции по ним

© AP Photo / Baderkhan AhmadПоследствия авиаударов со стороны Турции в Эль-Хасаке, Сирия
Последствия авиаударов со стороны Турции в Эль-Хасаке, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Сирийские курды на фоне ударов Турции по их позициям призывают президента США Джо Байдена прийти на помощь своим союзникам и "остановить это насилие любыми необходимыми средствами", заявил представитель "Сирийского демократического совета" (СДС) в США Бассам Сакер в открытом письме, обращенном к хозяину Белого дома.
Анкара в воскресенье провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии – сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. В понедельник он сообщил, что не обсуждал данные шаги ни с российским, ни с американским руководством.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 13:06Война в Сирии
В Дамаске назвали удары Турции по Сирии нарушением международного права
"Турция демонстрирует, насколько далеко она отошла от демократии и приняла авторитаризм. Нападая на базу, где находились солдаты возглавляемой США коалиции по разгрому ИГИЛ*, Турция грубо нарушила принципы НАТО. Напав на военную базу США, она демонстрирует, сколь мало она уважает эту страну и сколь мало верит в то, что Штаты сохраняют лидерство на мировой арене", - говорится в тексте письма, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
В документе содержится призыв к американской администрации "прийти на помощь своим союзникам и остановить турецкое насилие любыми необходимыми средствами". Как отметил Сакер, США "нарушили многолетние партнерские обязательства", не препятствуя атакам Анкары на силы курдов, которых прежде нарекли своими союзниками. "Кроме того, при бомбардировке их базы были убиты двое солдат спецназа, обученных США и сражавшихся с ними плечом к плечу для разгрома ИГИЛ*. США никогда не следует так небрежно относиться к своим альянсам", - подчеркнул представитель СДС в Вашингтоне.
Сакер, имеющий гражданство США, выразил возмущение в связи с тем, что Вашингтон не выступил в защиту свою своих союзников перед лицом турецкой операции. "Будучи американским гражданином, я шокирован и смущен этим фактом", - подчеркнул политик. "Эти союзники пожертвовали 11 тысячами жизней, чтобы одержать победу над ИГИЛ* и защитить мир от террора. Будут ли великие США действительно поддерживать демократию на Ближнем Востоке или же продолжат поддерживать авторитаризм?" - задался вопросом он.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 12:40Война в Сирии
Эрдоган назвал операцию на севере Сирии и Ирака "только началом"
 
В миреДжо БайденСШААнкара (провинция)Вашингтон (штат)Исламское государствоСирийские демократические силы
 
 
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