https://ria.ru/20221123/kurdy-1833648280.html
Лаврентьев считает, что решение курдского вопроса стабилизирует весь регион
Лаврентьев считает, что решение курдского вопроса стабилизирует весь регион - РИА Новости, 23.11.2022
Лаврентьев считает, что решение курдского вопроса стабилизирует весь регион
Москва считает, что решение курдского вопроса помогло бы стабилизировать ситуацию не только в Сирии, но и во всем регионе, заявил спецпредставитель президента... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:14
2022-11-23T14:14
2022-11-23T14:14
война в сирии
в мире
александр лаврентьев
сирия
россия
ирак
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Москва считает, что решение курдского вопроса помогло бы стабилизировать ситуацию не только в Сирии, но и во всем регионе, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Одновременно активизировалась подрывная деятельность со стороны иранских курдов в Ираке. Это вынудило совсем недавно иранцев нанести ряд ударов по территории самого Ирака, где располагаются оппозиционные Тегерану иранские курды. Поэтому решение курдского вопроса - это очень важный фактор, который мог бы помочь стабилизировать ситуацию во всем регионе", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лаврентьев, сирия, россия, ирак
Война в Сирии, В мире, Александр Лаврентьев, Сирия, Россия, Ирак
Лаврентьев считает, что решение курдского вопроса стабилизирует весь регион
Представитель Путина Лаврентьев: решение курдского вопроса стабилизирует весь регион