https://ria.ru/20221123/kurdy-1833648280.html

Лаврентьев считает, что решение курдского вопроса стабилизирует весь регион

Лаврентьев считает, что решение курдского вопроса стабилизирует весь регион - РИА Новости, 23.11.2022

Лаврентьев считает, что решение курдского вопроса стабилизирует весь регион

Москва считает, что решение курдского вопроса помогло бы стабилизировать ситуацию не только в Сирии, но и во всем регионе, заявил спецпредставитель президента... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:14

2022-11-23T14:14

2022-11-23T14:14

война в сирии

в мире

александр лаврентьев

сирия

россия

ирак

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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Москва считает, что решение курдского вопроса помогло бы стабилизировать ситуацию не только в Сирии, но и во всем регионе, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Одновременно активизировалась подрывная деятельность со стороны иранских курдов в Ираке. Это вынудило совсем недавно иранцев нанести ряд ударов по территории самого Ирака, где располагаются оппозиционные Тегерану иранские курды. Поэтому решение курдского вопроса - это очень важный фактор, который мог бы помочь стабилизировать ситуацию во всем регионе", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.

https://ria.ru/20220708/kurdy-1801128047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лаврентьев, сирия, россия, ирак