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Лаврентьев выступил за диалог между курдами и Дамаском - РИА Новости, 23.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221123/kurdy-1833642718.html
Лаврентьев выступил за диалог между курдами и Дамаском
Лаврентьев выступил за диалог между курдами и Дамаском - РИА Новости, 23.11.2022
Лаврентьев выступил за диалог между курдами и Дамаском
Сирийские курды и представители правительства Сирии проводили встречи, удалось выработать определенные решения, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:59
2022-11-23T15:18
война в сирии
в мире
россия
александр лаврентьев
сирия
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Сирийские курды и представители правительства Сирии проводили встречи, удалось выработать определенные решения, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы по-прежнему призываем к тому, чтобы наладить более плотный (диалог) и активизировать контакты между курдами и Дамаском. Как вы знаете, месяц назад прошел раундов переговоров в Дамаске. Были приняты определенные решения, договоренности по выработке плана дальнейших совместных действий, которые привели бы к восстановлению территориальной целостности", - сказал Лаврентьев по итогам 19-го раунда "астанинских" переговоров по Сирии. Он выразил надежду на продолжение таких контактов между сирийскими курдами и Дамаском.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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в мире, россия, александр лаврентьев, сирия
Война в Сирии, В мире, Россия, Александр Лаврентьев, Сирия
13:59 23.11.2022 (обновлено: 15:18 23.11.2022)
 
Лаврентьев выступил за диалог между курдами и Дамаском

Спецпредставитель Путина Лаврентьев выступил за налаживание диалога курдов и Дамаска

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Сирийские курды и представители правительства Сирии проводили встречи, удалось выработать определенные решения, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы по-прежнему призываем к тому, чтобы наладить более плотный (диалог) и активизировать контакты между курдами и Дамаском. Как вы знаете, месяц назад прошел раундов переговоров в Дамаске. Были приняты определенные решения, договоренности по выработке плана дальнейших совместных действий, которые привели бы к восстановлению территориальной целостности", - сказал Лаврентьев по итогам 19-го раунда "астанинских" переговоров по Сирии. Он выразил надежду на продолжение таких контактов между сирийскими курдами и Дамаском.
Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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