https://ria.ru/20221123/kurdy-1833642718.html

Лаврентьев выступил за диалог между курдами и Дамаском

Лаврентьев выступил за диалог между курдами и Дамаском - РИА Новости, 23.11.2022

Лаврентьев выступил за диалог между курдами и Дамаском

Сирийские курды и представители правительства Сирии проводили встречи, удалось выработать определенные решения, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:59

2022-11-23T13:59

2022-11-23T15:18

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александр лаврентьев

сирия

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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Сирийские курды и представители правительства Сирии проводили встречи, удалось выработать определенные решения, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы по-прежнему призываем к тому, чтобы наладить более плотный (диалог) и активизировать контакты между курдами и Дамаском. Как вы знаете, месяц назад прошел раундов переговоров в Дамаске. Были приняты определенные решения, договоренности по выработке плана дальнейших совместных действий, которые привели бы к восстановлению территориальной целостности", - сказал Лаврентьев по итогам 19-го раунда "астанинских" переговоров по Сирии. Он выразил надежду на продолжение таких контактов между сирийскими курдами и Дамаском.Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20220708/kurdy-1801128047.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, александр лаврентьев, сирия