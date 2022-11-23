13:59 23.11.2022 (обновлено: 15:18 23.11.2022)
Лаврентьев выступил за диалог между курдами и Дамаском
Спецпредставитель Путина Лаврентьев выступил за налаживание диалога курдов и Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов. Архивное фото
АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Сирийские курды и представители правительства Сирии проводили встречи, удалось выработать определенные решения, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы по-прежнему призываем к тому, чтобы наладить более плотный (диалог) и активизировать контакты между курдами и Дамаском. Как вы знаете, месяц назад прошел раундов переговоров в Дамаске. Были приняты определенные решения, договоренности по выработке плана дальнейших совместных действий, которые привели бы к восстановлению территориальной целостности", - сказал Лаврентьев по итогам 19-го раунда "астанинских" переговоров по Сирии. Он выразил надежду на продолжение таких контактов между сирийскими курдами и Дамаском.
Переговоры "астанинского" формата проходили в столице Казахстана 22-23 ноября. Участие 19-ом раунде консультаций принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.