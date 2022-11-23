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Хамство Кулебы отражает требования США к Европе, считает эксперт - РИА Новости, 23.11.2022
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Хамство Кулебы отражает требования США к Европе, считает эксперт
Хамство Кулебы отражает требования США к Европе, считает эксперт - РИА Новости, 23.11.2022
Хамство Кулебы отражает требования США к Европе, считает эксперт
Откровенно хамское высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы об усталости Европы - это "окрик" со стороны США для европейских стран, Вашингтон дает... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:34
2022-11-23T14:36
богдан безпалько
дмитрий кулеба
украина
европа
сша
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Откровенно хамское высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы об усталости Европы - это "окрик" со стороны США для европейских стран, Вашингтон дает понять, что отказываться от поддержки Киева нельзя, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные государства не имеют "ни морального, ни политического права" говорить об усталости от поддержки Украины, поскольку сами украинцы "не устали"."Окрик через марионеточного персонажа, что нельзя отказываться от содержания Украины. Это требования Европе даже не со стороны Украины, а со стороны США, которые Украиной управляют. Оно адресовано европейским странам, которые были определены как основная сторона, что должна содержать Украину", - сказал Безпалько.Наибольшее количество протестов граждан, недовольных ухудшением уровня жизни, добавил он, наблюдается именно в Европе."Там проходят демонстрации с требованиями к Украине заключить мир и наладить нормальную жизнь. А Кулеба оглашает позицию о том, что нет, расслабляться нельзя, надо продолжать нас содержать", - отметил эксперт."Я такое высказывание могу оценить исключительно как хамское. США дают понять, что, поскольку Украина - это ценный антироссийский элемент, который пока работает, то его нужно содержать. Когда сломается – можно будет расслабиться, поскольку его просто не будет вовсе", - полагает Безпалько.
https://ria.ru/20221119/nato-1832771108.html
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богдан безпалько, дмитрий кулеба, украина, европа, сша, в мире
Богдан Безпалько, Дмитрий Кулеба, Украина, Европа, США, В мире
14:34 23.11.2022 (обновлено: 14:36 23.11.2022)
 
Хамство Кулебы отражает требования США к Европе, считает эксперт

Эксперт Безпалько: хамство главы МИД Украины Кулебы — это окрик со стороны США для Европы

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Откровенно хамское высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы об усталости Европы - это "окрик" со стороны США для европейских стран, Вашингтон дает понять, что отказываться от поддержки Киева нельзя, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные государства не имеют "ни морального, ни политического права" говорить об усталости от поддержки Украины, поскольку сами украинцы "не устали".
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"Окрик через марионеточного персонажа, что нельзя отказываться от содержания Украины. Это требования Европе даже не со стороны Украины, а со стороны США, которые Украиной управляют. Оно адресовано европейским странам, которые были определены как основная сторона, что должна содержать Украину", - сказал Безпалько.
Наибольшее количество протестов граждан, недовольных ухудшением уровня жизни, добавил он, наблюдается именно в Европе.
"Там проходят демонстрации с требованиями к Украине заключить мир и наладить нормальную жизнь. А Кулеба оглашает позицию о том, что нет, расслабляться нельзя, надо продолжать нас содержать", - отметил эксперт.
"Я такое высказывание могу оценить исключительно как хамское. США дают понять, что, поскольку Украина - это ценный антироссийский элемент, который пока работает, то его нужно содержать. Когда сломается – можно будет расслабиться, поскольку его просто не будет вовсе", - полагает Безпалько.
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