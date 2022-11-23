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Во Франции назвали Крым российским и исключили прием Украины в ЕС - РИА Новости, 23.11.2022
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Во Франции назвали Крым российским и исключили прием Украины в ЕС
Во Франции назвали Крым российским и исключили прием Украины в ЕС - РИА Новости, 23.11.2022
Во Франции назвали Крым российским и исключили прием Украины в ЕС
Нужно признать, что Крым — российский и никогда не был украинским, заявил Le Figaro экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:38
2022-11-23T20:31
в мире
украина
россия
евросоюз
республика крым
бахчисарай (крым)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Нужно признать, что Крым — российский и никогда не был украинским, заявил Le Figaro экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш."Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут. &lt;…&gt; Крым — российский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, в то время как Украина была советской республикой", — заявил политик.Он считает, что одна из проблем Украины кроется в ее внешнеполитическом статусе, определить который следует международным соглашением. Лелуш добавил, что присоединение Киева к ЕС сделает его членом Запада, а не "мостиком между двумя берегами". У европейцев же возникнут обязательства перед Украиной, так как договор о вступлении в ЕС предполагает также гарантии безопасности. Политик подчеркнул, что такое развитие событий не устроит Россию. В итоге, по его мнению, Украина может стать буферной страной по примеру Афганистана, в которой будет происходить противостояние внешних сил."Мое опасение состоит в том, что Украина станет такой зоной для европейцев и что мы не сможем из этой ситуации выйти", — подытожил экс-депутат.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На голосовании около 96 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221121/sovfed-1832991003.html
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украина
россия
республика крым
бахчисарай (крым)
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в мире, украина, россия, евросоюз, республика крым, бахчисарай (крым)
В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Республика Крым, Бахчисарай (Крым)
15:38 23.11.2022 (обновлено: 20:31 23.11.2022)
 
Во Франции назвали Крым российским и исключили прием Украины в ЕС

Французский политик Лелуш назвал Крым российским и призвал не принимать Украину в ЕС

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Крым. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Нужно признать, что Крым — российский и никогда не был украинским, заявил Le Figaro экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш.
"Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут. <…> Крым — российский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, в то время как Украина была советской республикой", — заявил политик.
Он считает, что одна из проблем Украины кроется в ее внешнеполитическом статусе, определить который следует международным соглашением. Лелуш добавил, что присоединение Киева к ЕС сделает его членом Запада, а не "мостиком между двумя берегами". У европейцев же возникнут обязательства перед Украиной, так как договор о вступлении в ЕС предполагает также гарантии безопасности. Политик подчеркнул, что такое развитие событий не устроит Россию. В итоге, по его мнению, Украина может стать буферной страной по примеру Афганистана, в которой будет происходить противостояние внешних сил.
"Мое опасение состоит в том, что Украина станет такой зоной для европейцев и что мы не сможем из этой ситуации выйти", — подытожил экс-депутат.
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У Киева нет ресурсов и сил для наступления на Крым, заявили в Совфеде
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На голосовании около 96 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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СМИ сообщили о разногласиях по Крыму между Украиной и Западом
 
В миреУкраинаРоссияЕвросоюзРеспублика КрымБахчисарай (Крым)
 
 
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