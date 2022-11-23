15:38 23.11.2022 (обновлено: 20:31 23.11.2022)
Во Франции назвали Крым российским и исключили прием Украины в ЕС
Французский политик Лелуш назвал Крым российским и призвал не принимать Украину в ЕС
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Нужно признать, что Крым — российский и никогда не был украинским, заявил Le Figaro экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш.
"Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут. <…> Крым — российский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, в то время как Украина была советской республикой", — заявил политик.
Он считает, что одна из проблем Украины кроется в ее внешнеполитическом статусе, определить который следует международным соглашением. Лелуш добавил, что присоединение Киева к ЕС сделает его членом Запада, а не "мостиком между двумя берегами". У европейцев же возникнут обязательства перед Украиной, так как договор о вступлении в ЕС предполагает также гарантии безопасности. Политик подчеркнул, что такое развитие событий не устроит Россию. В итоге, по его мнению, Украина может стать буферной страной по примеру Афганистана, в которой будет происходить противостояние внешних сил.
"Мое опасение состоит в том, что Украина станет такой зоной для европейцев и что мы не сможем из этой ситуации выйти", — подытожил экс-депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На голосовании около 96 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
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