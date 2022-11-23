https://ria.ru/20221123/krym-1833541423.html

В Крыму оценили заявления из Киева о наступлении на полуостров

В Крыму оценили заявления из Киева о наступлении на полуостров - РИА Новости, 23.11.2022

В Крыму оценили заявления из Киева о наступлении на полуостров

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватным заявление киевских властей о военной кампании в отношении полуострова. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:44

2022-11-23T08:44

2022-11-23T08:44

владимир константинов

андрей ермак

украина

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватным заявление киевских властей о военной кампании в отношении полуострова.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров."Противопоставить что-то их заявлению мы не можем, поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они. В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее. Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием", - сказал Константинов РИА Новости.В то же время глава регионального парламента считает, что ничего хорошего от нынешней киевской власти ожидать нельзя, а цели российской спецоперации должны быть достигнуты в полной мере."Нам нужно уничтожить нацистский режим, искоренить нацистскую идеологию, которая сегодня является фактором агрессии, объединяет их общество, из-за которой они чувствуют свою вседозволенность во всех сферах. Пока этого не произойдет, мы не будем считать, что цели СВО достигнуты. По нашему убеждению, города-герои - Киев, Одесса - обязательно должны быть нашими. Без этого мы не можем быть спокойны, особенно в Крыму, за наше будущее, будущее наших детей", - подчеркнул Константинов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир константинов, андрей ермак, украина, республика крым, политика