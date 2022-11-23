В Крыму оценили заявления из Киева о наступлении на полуостров
Политик Константинов назвал заявления из Киева о наступлении на полуостров неадекватными
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватным заявление киевских властей о военной кампании в отношении полуострова.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
"Противопоставить что-то их заявлению мы не можем, поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они. В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее. Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием", - сказал Константинов РИА Новости.
В то же время глава регионального парламента считает, что ничего хорошего от нынешней киевской власти ожидать нельзя, а цели российской спецоперации должны быть достигнуты в полной мере.
"Нам нужно уничтожить нацистский режим, искоренить нацистскую идеологию, которая сегодня является фактором агрессии, объединяет их общество, из-за которой они чувствуют свою вседозволенность во всех сферах. Пока этого не произойдет, мы не будем считать, что цели СВО достигнуты. По нашему убеждению, города-герои - Киев, Одесса - обязательно должны быть нашими. Без этого мы не можем быть спокойны, особенно в Крыму, за наше будущее, будущее наших детей", - подчеркнул Константинов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".