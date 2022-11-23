Рейтинг@Mail.ru
В Крыму оценили заявления из Киева о наступлении на полуостров - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/krym-1833541423.html
В Крыму оценили заявления из Киева о наступлении на полуостров
В Крыму оценили заявления из Киева о наступлении на полуостров - РИА Новости, 23.11.2022
В Крыму оценили заявления из Киева о наступлении на полуостров
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватным заявление киевских властей о военной кампании в отношении полуострова. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:44
2022-11-23T08:44
владимир константинов
андрей ермак
украина
республика крым
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d53adbac30c0fd4c8c7ac2f5d197359.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватным заявление киевских властей о военной кампании в отношении полуострова.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров."Противопоставить что-то их заявлению мы не можем, поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они. В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее. Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием", - сказал Константинов РИА Новости.В то же время глава регионального парламента считает, что ничего хорошего от нынешней киевской власти ожидать нельзя, а цели российской спецоперации должны быть достигнуты в полной мере."Нам нужно уничтожить нацистский режим, искоренить нацистскую идеологию, которая сегодня является фактором агрессии, объединяет их общество, из-за которой они чувствуют свою вседозволенность во всех сферах. Пока этого не произойдет, мы не будем считать, что цели СВО достигнуты. По нашему убеждению, города-герои - Киев, Одесса - обязательно должны быть нашими. Без этого мы не можем быть спокойны, особенно в Крыму, за наше будущее, будущее наших детей", - подчеркнул Константинов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html
https://ria.ru/20221122/prizyvy-1833383199.html
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_85d24b0764fcd91010ba3ef396d0b75a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир константинов, андрей ермак, украина, республика крым, политика
Владимир Константинов, Андрей Ермак, Украина, Республика Крым, Политика
08:44 23.11.2022
 
В Крыму оценили заявления из Киева о наступлении на полуостров

Политик Константинов назвал заявления из Киева о наступлении на полуостров неадекватными

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неадекватным заявление киевских властей о военной кампании в отношении полуострова.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
"Противопоставить что-то их заявлению мы не можем, поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они. В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее. Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием", - сказал Константинов РИА Новости.
В то же время глава регионального парламента считает, что ничего хорошего от нынешней киевской власти ожидать нельзя, а цели российской спецоперации должны быть достигнуты в полной мере.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
08:00Религия
"Так мы покончим с Россией". Что задумали в Киеве
"Нам нужно уничтожить нацистский режим, искоренить нацистскую идеологию, которая сегодня является фактором агрессии, объединяет их общество, из-за которой они чувствуют свою вседозволенность во всех сферах. Пока этого не произойдет, мы не будем считать, что цели СВО достигнуты. По нашему убеждению, города-герои - Киев, Одесса - обязательно должны быть нашими. Без этого мы не можем быть спокойны, особенно в Крыму, за наше будущее, будущее наших детей", - подчеркнул Константинов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 15:17Специальная военная операция на Украине
Матросу в Крыму дали условный срок за призывы убивать российских военных
 
Владимир КонстантиновАндрей ЕрмакУкраинаРеспублика КрымПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала