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Заслуженная артистка заявила о криминальной версии смерти актера Старостина - РИА Новости, 23.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221123/kriminal-1833529184.html
Заслуженная артистка заявила о криминальной версии смерти актера Старостина
Заслуженная артистка заявила о криминальной версии смерти актера Старостина - РИА Новости, 23.11.2022
Заслуженная артистка заявила о криминальной версии смерти актера Старостина
Смерть советского и российского актера Александра Старостина, возможно, имеет криминальный след, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на заслуженную артистку РСФСР РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T04:10
2022-11-23T04:10
культура
россия
утрата
а зори здесь тихие
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Смерть советского и российского актера Александра Старостина, возможно, имеет криминальный след, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на заслуженную артистку РСФСР Нину Попову.Александр Старостин умер 21 ноября на 72-м году жизни. Актер запомнился зрителям по ролям в фильме "А зори здесь тихие" и сериале "Следствие ведут знатоки". Отметился также в лентах "Обретешь в бою", "Почему убили Улофа Пальме?" и "Несколько капель".По словам Поповой, Старостина нашли "с шестью сломанными ребрами".Одно из ребер, как утверждается, попало в легкое. Перед смертью, причина которой не сообщается, актер находился в коме.Старостин, предполагает актриса, около полутора недель назад был сильно избит.Старостин родился в 1951 году в Москве, после школы поступил в ГИТИС. За время своей творческой карьеры работал в Театре имени Александра Пушкина, Государственном академическом Большом театре и Центральном доме актера имени Александры Яблочкиной.
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россия, утрата, а зори здесь тихие
Культура, Россия, утрата, А зори здесь тихие
04:10 23.11.2022
 
Заслуженная артистка заявила о криминальной версии смерти актера Старостина

Заслуженная артистка Попова: актера Старостина перед смертью избили, сломав шесть ребер

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Смерть советского и российского актера Александра Старостина, возможно, имеет криминальный след, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на заслуженную артистку РСФСР Нину Попову.
Александр Старостин умер 21 ноября на 72-м году жизни. Актер запомнился зрителям по ролям в фильме "А зори здесь тихие" и сериале "Следствие ведут знатоки". Отметился также в лентах "Обретешь в бою", "Почему убили Улофа Пальме?" и "Несколько капель".
По словам Поповой, Старостина нашли "с шестью сломанными ребрами".
Одно из ребер, как утверждается, попало в легкое. Перед смертью, причина которой не сообщается, актер находился в коме.
Старостин, предполагает актриса, около полутора недель назад был сильно избит.
Заслуженный артист РФ Владимир Мусатов - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 07:11Культура
Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов
Старостин родился в 1951 году в Москве, после школы поступил в ГИТИС. За время своей творческой карьеры работал в Театре имени Александра Пушкина, Государственном академическом Большом театре и Центральном доме актера имени Александры Яблочкиной.
 
КультураРоссияутратаА зори здесь тихие
 
 
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