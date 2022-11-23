https://ria.ru/20221123/kriminal-1833529184.html

Заслуженная артистка заявила о криминальной версии смерти актера Старостина

Заслуженная артистка заявила о криминальной версии смерти актера Старостина - РИА Новости, 23.11.2022

Заслуженная артистка заявила о криминальной версии смерти актера Старостина

Смерть советского и российского актера Александра Старостина, возможно, имеет криминальный след, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на заслуженную артистку РСФСР РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T04:10

2022-11-23T04:10

2022-11-23T04:10

культура

россия

утрата

а зори здесь тихие

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Смерть советского и российского актера Александра Старостина, возможно, имеет криминальный след, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на заслуженную артистку РСФСР Нину Попову.Александр Старостин умер 21 ноября на 72-м году жизни. Актер запомнился зрителям по ролям в фильме "А зори здесь тихие" и сериале "Следствие ведут знатоки". Отметился также в лентах "Обретешь в бою", "Почему убили Улофа Пальме?" и "Несколько капель".По словам Поповой, Старостина нашли "с шестью сломанными ребрами".Одно из ребер, как утверждается, попало в легкое. Перед смертью, причина которой не сообщается, актер находился в коме.Старостин, предполагает актриса, около полутора недель назад был сильно избит.Старостин родился в 1951 году в Москве, после школы поступил в ГИТИС. За время своей творческой карьеры работал в Театре имени Александра Пушкина, Государственном академическом Большом театре и Центральном доме актера имени Александры Яблочкиной.

https://ria.ru/20221118/utrata-1832376062.html

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россия, утрата, а зори здесь тихие