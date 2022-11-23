https://ria.ru/20221123/krazha-1833741178.html
В Ростовской области украли более 15 миллионов рублей по гособоронзаказу
В Ростовской области украли более 15 миллионов рублей по гособоронзаказу - РИА Новости, 23.11.2022
В Ростовской области украли более 15 миллионов рублей по гособоронзаказу
Военные следователи возбудили уголовное дело по факту хищения свыше 15 миллионов рублей руководителями предприятия "Звезда-Стрела" (город Таганрог, Ростовская... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:28
2022-11-23T17:28
2022-11-23T17:31
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело по факту хищения свыше 15 миллионов рублей руководителями предприятия "Звезда-Стрела" (город Таганрог, Ростовская область) и аккредитованного военного представительства Минобороны России, сообщает УФСБ России по Ростовской области."В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что руководящими работниками "Звезда-Стрела" и военного представительства Министерства обороны России в рамках заключенных государственных контрактов вносились в расчетно-калькуляционные материалы заведомо недостоверные данные, в целях хищения денежных средств государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.Ущерб превысил 15 миллионов рублей, уточняется в пресс-релизе. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, однако о личностях предполагаемых участников сферы ничего не сообщается.Согласно сайту Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), входящее в его состав таганрогское предприятие "Звезда-Стрела" создано в 2004 году. Производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет, а также распределители топлива для реактивных двигателей. На сайте КТРВ указано, что "Звезда-Стрела" также занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и оптом торгует металлопродукцией.
https://ria.ru/20221004/gosoboronzakaz-1821380035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
17:28 23.11.2022 (обновлено: 17:31 23.11.2022)
В Ростовской области украли более 15 миллионов рублей по гособоронзаказу
В Ростовской области завело дело из-за кражи более 15 миллионов рублей по гособоронзаказу
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело по факту хищения свыше 15 миллионов рублей руководителями предприятия "Звезда-Стрела" (город Таганрог, Ростовская область) и аккредитованного военного представительства Минобороны России, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что руководящими работниками "Звезда-Стрела" и военного представительства Министерства обороны России в рамках заключенных государственных контрактов вносились в расчетно-калькуляционные материалы заведомо недостоверные данные, в целях хищения денежных средств государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
Ущерб превысил 15 миллионов рублей, уточняется в пресс-релизе. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, однако о личностях предполагаемых участников сферы ничего не сообщается.
Согласно сайту Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ
), входящее в его состав таганрогское предприятие "Звезда-Стрела" создано в 2004 году. Производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет, а также распределители топлива для реактивных двигателей. На сайте КТРВ указано, что "Звезда-Стрела" также занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и оптом торгует металлопродукцией.