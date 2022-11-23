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В Ростовской области украли более 15 миллионов рублей по гособоронзаказу - РИА Новости, 23.11.2022
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В Ростовской области украли более 15 миллионов рублей по гособоронзаказу
В Ростовской области украли более 15 миллионов рублей по гособоронзаказу - РИА Новости, 23.11.2022
В Ростовской области украли более 15 миллионов рублей по гособоронзаказу
Военные следователи возбудили уголовное дело по факту хищения свыше 15 миллионов рублей руководителями предприятия "Звезда-Стрела" (город Таганрог, Ростовская... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:28
2022-11-23T17:31
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело по факту хищения свыше 15 миллионов рублей руководителями предприятия "Звезда-Стрела" (город Таганрог, Ростовская область) и аккредитованного военного представительства Минобороны России, сообщает УФСБ России по Ростовской области."В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что руководящими работниками "Звезда-Стрела" и военного представительства Министерства обороны России в рамках заключенных государственных контрактов вносились в расчетно-калькуляционные материалы заведомо недостоверные данные, в целях хищения денежных средств государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.Ущерб превысил 15 миллионов рублей, уточняется в пресс-релизе. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, однако о личностях предполагаемых участников сферы ничего не сообщается.Согласно сайту Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), входящее в его состав таганрогское предприятие "Звезда-Стрела" создано в 2004 году. Производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет, а также распределители топлива для реактивных двигателей. На сайте КТРВ указано, что "Звезда-Стрела" также занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и оптом торгует металлопродукцией.
https://ria.ru/20221004/gosoboronzakaz-1821380035.html
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
17:28 23.11.2022 (обновлено: 17:31 23.11.2022)
 
В Ростовской области украли более 15 миллионов рублей по гособоронзаказу

В Ростовской области завело дело из-за кражи более 15 миллионов рублей по гособоронзаказу

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости. Военные следователи возбудили уголовное дело по факту хищения свыше 15 миллионов рублей руководителями предприятия "Звезда-Стрела" (город Таганрог, Ростовская область) и аккредитованного военного представительства Минобороны России, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что руководящими работниками "Звезда-Стрела" и военного представительства Министерства обороны России в рамках заключенных государственных контрактов вносились в расчетно-калькуляционные материалы заведомо недостоверные данные, в целях хищения денежных средств государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
Ущерб превысил 15 миллионов рублей, уточняется в пресс-релизе. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, однако о личностях предполагаемых участников сферы ничего не сообщается.
Согласно сайту Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), входящее в его состав таганрогское предприятие "Звезда-Стрела" создано в 2004 году. Производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет, а также распределители топлива для реактивных двигателей. На сайте КТРВ указано, что "Звезда-Стрела" также занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и оптом торгует металлопродукцией.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 12:22
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
 
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