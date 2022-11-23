https://ria.ru/20221123/koronavirus-1833580581.html
В России за сутки госпитализировали 1235 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1235 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1235 заболевших COVID-19
Более 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:05
2022-11-23T11:05
2022-11-23T11:05
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1235 человек, на 13,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 29 субъектах, снижение - в 46 региона, ситуация осталась без изменений в 10 субъектах."Выздоровели за сутки 6785 человек, или на 5,3% больше в сравнении с 22 ноября 2022 года. Выявлено 5631 новый случай COVID-19. Умерли за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1235 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 5631 новый случай COVID-19, выздоровели 6785, умерли 54 человека