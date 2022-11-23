https://ria.ru/20221123/koronavirus-1833580581.html

В России за сутки госпитализировали 1235 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1235 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1235 заболевших COVID-19

Более 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:05

2022-11-23T11:05

2022-11-23T11:05

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 5,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 54 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1235 человек, на 13,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 29 субъектах, снижение - в 46 региона, ситуация осталась без изменений в 10 субъектах."Выздоровели за сутки 6785 человек, или на 5,3% больше в сравнении с 22 ноября 2022 года. Выявлено 5631 новый случай COVID-19. Умерли за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19