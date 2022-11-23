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ВОЗ заявила о растущей угрозе кори в мире - РИА Новости, 23.11.2022
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ВОЗ заявила о растущей угрозе кори в мире
ВОЗ заявила о растущей угрозе кори в мире - РИА Новости, 23.11.2022
ВОЗ заявила о растущей угрозе кори в мире
Число детей, пропустивших дозу вакцины против кори в 2021 году, достигло 40 миллионов, говорится в опубликованном заявлении Всемирной организации... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:24
2022-11-23T21:24
здоровье - общество
воз
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ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости. Число детей, пропустивших дозу вакцины против кори в 2021 году, достигло 40 миллионов, говорится в опубликованном заявлении Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) на сайте организации."Охват вакцинацией против кори неуклонно снижался с начала пандемии COVID-19. В 2021 году рекордно высокий показатель - почти 40 миллионов детей пропустили дозу вакцины против кори", - сказано в документе.ВОЗ уточняет, что 25 миллионов детей пропустили свою первую дозу и еще 14,7 миллиона детей пропустили свою вторую дозу."В 2021 году во всем мире было зарегистрировано 9 миллионов случаев заболевания корью и 128 тысяч смертей от нее. В 22 странах произошли крупные и разрушительные вспышки", - добавляет организация.ВОЗ считает, что сокращение охвата вакцинацией, ослабление эпиднадзора за корью и продолжающиеся перерывы и задержки в мероприятиях по иммунизации из-за COVID-19, а также постоянные крупные вспышки в 2022 году означают, что корь представляет собой "непосредственную угрозу в каждом регионе мира"."Охват 95% или более из 2 доз вакцины, содержащей корь, необходим для создания коллективного иммунитета в целях защиты сообществ и достижения и поддержания элиминации кори. В мире ситуация значительно хуже: только 81% детей получают первую дозу вакцины, содержащей корь, и только 71% детей получают вторую дозу вакцины, содержащей корь", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220830/vaktsinatsiya-1813190253.html
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здоровье - общество, воз
Здоровье - Общество, ВОЗ
21:24 23.11.2022
 
ВОЗ заявила о растущей угрозе кори в мире

ВОЗ: около 40 миллионов детей опасно восприимчивы к растущей угрозе кори

© Fotolia / Konstantin YuganovВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Fotolia / Konstantin Yuganov
Вакцинация. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 ноя – РИА Новости. Число детей, пропустивших дозу вакцины против кори в 2021 году, достигло 40 миллионов, говорится в опубликованном заявлении Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) на сайте организации.
"Охват вакцинацией против кори неуклонно снижался с начала пандемии COVID-19. В 2021 году рекордно высокий показатель - почти 40 миллионов детей пропустили дозу вакцины против кори", - сказано в документе.
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ВОЗ уточняет, что 25 миллионов детей пропустили свою первую дозу и еще 14,7 миллиона детей пропустили свою вторую дозу.
"В 2021 году во всем мире было зарегистрировано 9 миллионов случаев заболевания корью и 128 тысяч смертей от нее. В 22 странах произошли крупные и разрушительные вспышки", - добавляет организация.
ВОЗ считает, что сокращение охвата вакцинацией, ослабление эпиднадзора за корью и продолжающиеся перерывы и задержки в мероприятиях по иммунизации из-за COVID-19, а также постоянные крупные вспышки в 2022 году означают, что корь представляет собой "непосредственную угрозу в каждом регионе мира".
"Охват 95% или более из 2 доз вакцины, содержащей корь, необходим для создания коллективного иммунитета в целях защиты сообществ и достижения и поддержания элиминации кори. В мире ситуация значительно хуже: только 81% детей получают первую дозу вакцины, содержащей корь, и только 71% детей получают вторую дозу вакцины, содержащей корь", - говорится в заявлении.
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Здоровье - ОбществоВОЗ
 
 
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