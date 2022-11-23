https://ria.ru/20221123/kolledzh-1833598338.html
В здание колледжа на юге Москвы залез полуголый мужчина
В здание колледжа на юге Москвы залез полуголый мужчина - РИА Новости, 23.11.2022
В здание колледжа на юге Москвы залез полуголый мужчина
Росгвардейцы поймали пьяного полуголого мужчину, разбившего окно и забравшегося в здание колледжа на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:57
2022-11-23T11:57
2022-11-23T11:57
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы поймали пьяного полуголого мужчину, разбившего окно и забравшегося в здание колледжа на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии."На юге столицы сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который, разбив окно, проник в помещение колледжа", - рассказали в пресс-службе, не уточняя, когда произошел инцидент.Сигнал "тревога" поступил из колледжа во 2-м Тульском переулке в вечернее время. Росгвардейцы прибыли на место и выяснили, что полуобнаженный мужчина разбил окно и залез внутрь. Оказавшись в учебном заведении, он начал бегать по коридору, нецензурно выражаться и угрожать охраннику.При задержании гражданин оказал сопротивление. "Им оказался 28-летний уроженец Беларуси. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и внятно объяснить свое поведение не смог. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции", - добавили ведомстве.
https://ria.ru/20221123/pozhar-1833565442.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:390:1391:1433_1920x0_80_0_0_5fac1fd5892f91c698e1d7223c92a8ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В здание колледжа на юге Москвы залез полуголый мужчина
Пьяный полуголый мужчина залез в здание колледжа на юге Москвы, разбив окно
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы поймали пьяного полуголого мужчину, разбившего окно и забравшегося в здание колледжа на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
"На юге столицы сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который, разбив окно, проник в помещение колледжа", - рассказали в пресс-службе, не уточняя, когда произошел инцидент.
Сигнал "тревога" поступил из колледжа во 2-м Тульском переулке в вечернее время. Росгвардейцы прибыли на место и выяснили, что полуобнаженный мужчина разбил окно и залез внутрь. Оказавшись в учебном заведении, он начал бегать по коридору, нецензурно выражаться и угрожать охраннику.
При задержании гражданин оказал сопротивление. "Им оказался 28-летний уроженец Беларуси
. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и внятно объяснить свое поведение не смог. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции", - добавили ведомстве.