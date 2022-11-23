https://ria.ru/20221123/kolledzh-1833598338.html

В здание колледжа на юге Москвы залез полуголый мужчина

В здание колледжа на юге Москвы залез полуголый мужчина - РИА Новости, 23.11.2022

В здание колледжа на юге Москвы залез полуголый мужчина

Росгвардейцы поймали пьяного полуголого мужчину, разбившего окно и забравшегося в здание колледжа на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:57

2022-11-23T11:57

2022-11-23T11:57

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы поймали пьяного полуголого мужчину, разбившего окно и забравшегося в здание колледжа на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии."На юге столицы сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который, разбив окно, проник в помещение колледжа", - рассказали в пресс-службе, не уточняя, когда произошел инцидент.Сигнал "тревога" поступил из колледжа во 2-м Тульском переулке в вечернее время. Росгвардейцы прибыли на место и выяснили, что полуобнаженный мужчина разбил окно и залез внутрь. Оказавшись в учебном заведении, он начал бегать по коридору, нецензурно выражаться и угрожать охраннику.При задержании гражданин оказал сопротивление. "Им оказался 28-летний уроженец Беларуси. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и внятно объяснить свое поведение не смог. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции", - добавили ведомстве.

https://ria.ru/20221123/pozhar-1833565442.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)