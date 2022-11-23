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В Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда" - РИА Новости, 23.11.2022
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В Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда"
В Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда" - РИА Новости, 23.11.2022
В Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда"
В городе Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда", в торжественной церемонии принял участие глава Минвостокразвития РФ Алексей... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:40
2022-11-23T10:40
республика саха (якутия)
якутск
дальний восток
республика саха (якутия)
айсен николаев
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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. В городе Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда", в торжественной церемонии принял участие глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Ранее сообщалось о том, что первый креативный кластер на Дальнем Востоке создают с применением "единой субсидии" Минвостокразвития и льгот ТОР "Якутия". Готовность стать резидентами "Квартала труда" выразили более 70 компаний, работающих в сфере производства цифрового контента — анимационных проектов, компьютерной графики, блогов и музыки. На улице Труда, ведущей к кластеру, свыше 500 метров асфальта разрисовали граффити-художники."Мы открыли необычный объект… Якутия становится одним из мировых центров мультимедиа, анимации, кино, дизайна и других направлений. Здесь создана база для развития креативных индустрий, которая заслуживает тиражирования на всём Дальнем Востоке и в Арктике", - отметил Чекунков.В свою очередь глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что якутский "Квартал труда" отличается от других кластеров многими характеристиками. "Впервые на Дальнем Востоке в Якутии открывается креативный кластер площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. Впервые территория креативного кластера отнесена к территории опережающего развития, обладает всеми преференциями, что ранее распространялись на промышленные компании. Это стало возможным благодаря команде президента России Владимира Путина, Юрию Трутневу и Алексею Чекункову. Впервые средства федерального бюджета выделены по программе социального развития Дальнего Востока именно на развитие креативных индустрий. И сегодня мы рады, что именно здесь у нас в Якутске появился такой замечательный центр", - сказал глава Якутии.В пятиэтажном здании разместятся более чем 150 резидентов, работающих в области IT, кино, анимации, моды, дизайна, музыки, компьютерной графики, изобразительных искусств, фото и видеопродакшена. В день открытия первые резиденты продемонстрировали свою продукцию. Ожидается, что в "Квартале труда" в общей сложности будет создано более 1250 новых рабочих мест.По данным региональных властей, в Якутии в качестве "единой субсидии" до 2024 года выделено 9,93 миллиарда рублей. Из них в 2022 году - 1,4 миллиарда рублей. На реализацию проекта "Квартал труда" направлено свыше 1,2 миллиарда рублей.
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якутск, дальний восток, республика саха (якутия), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Дальний Восток, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
10:40 23.11.2022
 

В Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда"

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. В городе Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда", в торжественной церемонии принял участие глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Ранее сообщалось о том, что первый креативный кластер на Дальнем Востоке создают с применением "единой субсидии" Минвостокразвития и льгот ТОР "Якутия". Готовность стать резидентами "Квартала труда" выразили более 70 компаний, работающих в сфере производства цифрового контента — анимационных проектов, компьютерной графики, блогов и музыки. На улице Труда, ведущей к кластеру, свыше 500 метров асфальта разрисовали граффити-художники.
"Мы открыли необычный объект… Якутия становится одним из мировых центров мультимедиа, анимации, кино, дизайна и других направлений. Здесь создана база для развития креативных индустрий, которая заслуживает тиражирования на всём Дальнем Востоке и в Арктике", - отметил Чекунков.
В свою очередь глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что якутский "Квартал труда" отличается от других кластеров многими характеристиками. "Впервые на Дальнем Востоке в Якутии открывается креативный кластер площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. Впервые территория креативного кластера отнесена к территории опережающего развития, обладает всеми преференциями, что ранее распространялись на промышленные компании. Это стало возможным благодаря команде президента России Владимира Путина, Юрию Трутневу и Алексею Чекункову. Впервые средства федерального бюджета выделены по программе социального развития Дальнего Востока именно на развитие креативных индустрий. И сегодня мы рады, что именно здесь у нас в Якутске появился такой замечательный центр", - сказал глава Якутии.
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В пятиэтажном здании разместятся более чем 150 резидентов, работающих в области IT, кино, анимации, моды, дизайна, музыки, компьютерной графики, изобразительных искусств, фото и видеопродакшена. В день открытия первые резиденты продемонстрировали свою продукцию. Ожидается, что в "Квартале труда" в общей сложности будет создано более 1250 новых рабочих мест.
По данным региональных властей, в Якутии в качестве "единой субсидии" до 2024 года выделено 9,93 миллиарда рублей. Из них в 2022 году - 1,4 миллиарда рублей. На реализацию проекта "Квартал труда" направлено свыше 1,2 миллиарда рублей.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскДальний ВостокРеспублика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
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