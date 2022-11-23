https://ria.ru/20221123/klaster-1833574200.html
В Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда"
В Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда" - РИА Новости, 23.11.2022
В Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда"
В городе Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда", в торжественной церемонии принял участие глава Минвостокразвития РФ Алексей... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:40
2022-11-23T10:40
2022-11-23T10:40
республика саха (якутия)
якутск
дальний восток
республика саха (якутия)
айсен николаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. В городе Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда", в торжественной церемонии принял участие глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Ранее сообщалось о том, что первый креативный кластер на Дальнем Востоке создают с применением "единой субсидии" Минвостокразвития и льгот ТОР "Якутия". Готовность стать резидентами "Квартала труда" выразили более 70 компаний, работающих в сфере производства цифрового контента — анимационных проектов, компьютерной графики, блогов и музыки. На улице Труда, ведущей к кластеру, свыше 500 метров асфальта разрисовали граффити-художники."Мы открыли необычный объект… Якутия становится одним из мировых центров мультимедиа, анимации, кино, дизайна и других направлений. Здесь создана база для развития креативных индустрий, которая заслуживает тиражирования на всём Дальнем Востоке и в Арктике", - отметил Чекунков.В свою очередь глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что якутский "Квартал труда" отличается от других кластеров многими характеристиками. "Впервые на Дальнем Востоке в Якутии открывается креативный кластер площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. Впервые территория креативного кластера отнесена к территории опережающего развития, обладает всеми преференциями, что ранее распространялись на промышленные компании. Это стало возможным благодаря команде президента России Владимира Путина, Юрию Трутневу и Алексею Чекункову. Впервые средства федерального бюджета выделены по программе социального развития Дальнего Востока именно на развитие креативных индустрий. И сегодня мы рады, что именно здесь у нас в Якутске появился такой замечательный центр", - сказал глава Якутии.В пятиэтажном здании разместятся более чем 150 резидентов, работающих в области IT, кино, анимации, моды, дизайна, музыки, компьютерной графики, изобразительных искусств, фото и видеопродакшена. В день открытия первые резиденты продемонстрировали свою продукцию. Ожидается, что в "Квартале труда" в общей сложности будет создано более 1250 новых рабочих мест.По данным региональных властей, в Якутии в качестве "единой субсидии" до 2024 года выделено 9,93 миллиарда рублей. Из них в 2022 году - 1,4 миллиарда рублей. На реализацию проекта "Квартал труда" направлено свыше 1,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221122/ledokol-1833389097.html
якутск
дальний восток
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, дальний восток, республика саха (якутия), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Дальний Восток, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. В городе Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда", в торжественной церемонии принял участие глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Ранее сообщалось о том, что первый креативный кластер на Дальнем Востоке
создают с применением "единой субсидии" Минвостокразвития и льгот ТОР "Якутия". Готовность стать резидентами "Квартала труда" выразили более 70 компаний, работающих в сфере производства цифрового контента — анимационных проектов, компьютерной графики, блогов и музыки. На улице Труда, ведущей к кластеру, свыше 500 метров асфальта разрисовали граффити-художники.
"Мы открыли необычный объект… Якутия становится одним из мировых центров мультимедиа, анимации, кино, дизайна и других направлений. Здесь создана база для развития креативных индустрий, которая заслуживает тиражирования на всём Дальнем Востоке и в Арктике", - отметил Чекунков.
В свою очередь глава республики Айсен Николаев
подчеркнул, что якутский "Квартал труда" отличается от других кластеров многими характеристиками. "Впервые на Дальнем Востоке в Якутии открывается креативный кластер площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. Впервые территория креативного кластера отнесена к территории опережающего развития, обладает всеми преференциями, что ранее распространялись на промышленные компании. Это стало возможным благодаря команде президента России Владимира Путина
, Юрию Трутневу и Алексею Чекункову. Впервые средства федерального бюджета выделены по программе социального развития Дальнего Востока именно на развитие креативных индустрий. И сегодня мы рады, что именно здесь у нас в Якутске появился такой замечательный центр", - сказал глава Якутии.
В пятиэтажном здании разместятся более чем 150 резидентов, работающих в области IT, кино, анимации, моды, дизайна, музыки, компьютерной графики, изобразительных искусств, фото и видеопродакшена. В день открытия первые резиденты продемонстрировали свою продукцию. Ожидается, что в "Квартале труда" в общей сложности будет создано более 1250 новых рабочих мест.
По данным региональных властей, в Якутии в качестве "единой субсидии" до 2024 года выделено 9,93 миллиарда рублей. Из них в 2022 году - 1,4 миллиарда рублей. На реализацию проекта "Квартал труда" направлено свыше 1,2 миллиарда рублей.