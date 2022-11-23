https://ria.ru/20221123/klaster-1833574200.html

В Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда"

В Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда" - РИА Новости, 23.11.2022

В Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда"

В городе Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда", в торжественной церемонии принял участие глава Минвостокразвития РФ Алексей... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:40

2022-11-23T10:40

2022-11-23T10:40

республика саха (якутия)

якутск

дальний восток

республика саха (якутия)

айсен николаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg

ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. В городе Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер "Квартал труда", в торжественной церемонии принял участие глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.Ранее сообщалось о том, что первый креативный кластер на Дальнем Востоке создают с применением "единой субсидии" Минвостокразвития и льгот ТОР "Якутия". Готовность стать резидентами "Квартала труда" выразили более 70 компаний, работающих в сфере производства цифрового контента — анимационных проектов, компьютерной графики, блогов и музыки. На улице Труда, ведущей к кластеру, свыше 500 метров асфальта разрисовали граффити-художники."Мы открыли необычный объект… Якутия становится одним из мировых центров мультимедиа, анимации, кино, дизайна и других направлений. Здесь создана база для развития креативных индустрий, которая заслуживает тиражирования на всём Дальнем Востоке и в Арктике", - отметил Чекунков.В свою очередь глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что якутский "Квартал труда" отличается от других кластеров многими характеристиками. "Впервые на Дальнем Востоке в Якутии открывается креативный кластер площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. Впервые территория креативного кластера отнесена к территории опережающего развития, обладает всеми преференциями, что ранее распространялись на промышленные компании. Это стало возможным благодаря команде президента России Владимира Путина, Юрию Трутневу и Алексею Чекункову. Впервые средства федерального бюджета выделены по программе социального развития Дальнего Востока именно на развитие креативных индустрий. И сегодня мы рады, что именно здесь у нас в Якутске появился такой замечательный центр", - сказал глава Якутии.В пятиэтажном здании разместятся более чем 150 резидентов, работающих в области IT, кино, анимации, моды, дизайна, музыки, компьютерной графики, изобразительных искусств, фото и видеопродакшена. В день открытия первые резиденты продемонстрировали свою продукцию. Ожидается, что в "Квартале труда" в общей сложности будет создано более 1250 новых рабочих мест.По данным региональных властей, в Якутии в качестве "единой субсидии" до 2024 года выделено 9,93 миллиарда рублей. Из них в 2022 году - 1,4 миллиарда рублей. На реализацию проекта "Квартал труда" направлено свыше 1,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221122/ledokol-1833389097.html

якутск

дальний восток

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

якутск, дальний восток, республика саха (якутия), айсен николаев