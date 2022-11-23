https://ria.ru/20221123/kitay-1833578241.html
Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции
Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции - РИА Новости, 23.11.2022
Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции
Китай разрабатывает новую систему с использованием атомной энергии для питания Международной научной лунной станции, которую совместно планируют строить КНР и... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:56
2022-11-23T10:56
2022-11-23T10:56
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ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Китай разрабатывает новую систему с использованием атомной энергии для питания Международной научной лунной станции, которую совместно планируют строить КНР и РФ, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.У Вэйжэнь рассказал Центральному телевидению Китая рассказал, что китайские специалисты разрабатывают новую систему, которая сможет удовлетворить долгосрочные потребности лунной станции за счет использования атомной энергии.Подробностей разрабатываемой системы он не привел.Россия и Китая в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны, для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.Ранее специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на презентацию, продемонстрированную на Дне китайского космоса в Нанкине, сообщил, что создание станции будет включать три этапа в период до 2035 года.Согласно презентации, первый этап, который планируется выполнить к 2025 году, состоит из запусков к Луне российских посадочных станций "Луна-25" (в 2023 году) и "Луна-27" (в 2025 году) и орбитальной "Луна-26" (в 2024 году), а также китайских посадочных станций "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" (обе - в 2024 году). С использованием данных с этих станций будет определено место для строительства МНЛС в районе южного полюса Луны.Второй этап намечается реализовать с 2026 по 2030 годы. В него войдут отправка к естественному спутнику Земли российской посадочной станции "Луна-28" (в 2027 или 2028 году) и китайской посадочной станции "Чанъэ-8" (в 2028 году). Этим этапом будет положено начало строительства МНЛС. Третьему этапу отведен период с 2030 по 2035 годы.
https://ria.ru/20221117/ekipazh-1832239952.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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китай, луна, россия, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Луна, Россия, Космос
ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Китай разрабатывает новую систему с использованием атомной энергии для питания Международной научной лунной станции, которую совместно планируют строить КНР и РФ, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.
У Вэйжэнь рассказал Центральному телевидению Китая рассказал, что китайские специалисты разрабатывают новую систему, которая сможет удовлетворить долгосрочные потребности лунной станции за счет использования атомной энергии.
Подробностей разрабатываемой системы он не привел.
Россия и Китая в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).
МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны, для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.
Ранее специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на презентацию, продемонстрированную на Дне китайского космоса в Нанкине
, сообщил, что создание станции будет включать три этапа в период до 2035 года.
Согласно презентации, первый этап, который планируется выполнить к 2025 году, состоит из запусков к Луне российских посадочных станций "Луна-25" (в 2023 году) и "Луна-27" (в 2025 году) и орбитальной "Луна-26" (в 2024 году), а также китайских посадочных станций "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" (обе - в 2024 году). С использованием данных с этих станций будет определено место для строительства МНЛС в районе южного полюса Луны.
Второй этап намечается реализовать с 2026 по 2030 годы. В него войдут отправка к естественному спутнику Земли
российской посадочной станции "Луна-28" (в 2027 или 2028 году) и китайской посадочной станции "Чанъэ-8" (в 2028 году). Этим этапом будет положено начало строительства МНЛС. Третьему этапу отведен период с 2030 по 2035 годы.