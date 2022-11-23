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Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции - РИА Новости, 23.11.2022
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Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции
Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции - РИА Новости, 23.11.2022
Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции
Китай разрабатывает новую систему с использованием атомной энергии для питания Международной научной лунной станции, которую совместно планируют строить КНР и... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:56
2022-11-23T10:56
россия-китай: главное
китай
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ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Китай разрабатывает новую систему с использованием атомной энергии для питания Международной научной лунной станции, которую совместно планируют строить КНР и РФ, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.У Вэйжэнь рассказал Центральному телевидению Китая рассказал, что китайские специалисты разрабатывают новую систему, которая сможет удовлетворить долгосрочные потребности лунной станции за счет использования атомной энергии.Подробностей разрабатываемой системы он не привел.Россия и Китая в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны, для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.Ранее специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на презентацию, продемонстрированную на Дне китайского космоса в Нанкине, сообщил, что создание станции будет включать три этапа в период до 2035 года.Согласно презентации, первый этап, который планируется выполнить к 2025 году, состоит из запусков к Луне российских посадочных станций "Луна-25" (в 2023 году) и "Луна-27" (в 2025 году) и орбитальной "Луна-26" (в 2024 году), а также китайских посадочных станций "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" (обе - в 2024 году). С использованием данных с этих станций будет определено место для строительства МНЛС в районе южного полюса Луны.Второй этап намечается реализовать с 2026 по 2030 годы. В него войдут отправка к естественному спутнику Земли российской посадочной станции "Луна-28" (в 2027 или 2028 году) и китайской посадочной станции "Чанъэ-8" (в 2028 году). Этим этапом будет положено начало строительства МНЛС. Третьему этапу отведен период с 2030 по 2035 годы.
https://ria.ru/20221117/ekipazh-1832239952.html
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китай, луна, россия, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Луна, Россия, Космос
10:56 23.11.2022
 

Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции

CC BY-SA 4.0 / Pline / Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы "Луна-25"
Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы Луна-25 - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Pline /
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ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Китай разрабатывает новую систему с использованием атомной энергии для питания Международной научной лунной станции, которую совместно планируют строить КНР и РФ, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.
У Вэйжэнь рассказал Центральному телевидению Китая рассказал, что китайские специалисты разрабатывают новую систему, которая сможет удовлетворить долгосрочные потребности лунной станции за счет использования атомной энергии.
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Подробностей разрабатываемой системы он не привел.
Россия и Китая в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).
МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны, для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.
Ранее специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на презентацию, продемонстрированную на Дне китайского космоса в Нанкине, сообщил, что создание станции будет включать три этапа в период до 2035 года.
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Согласно презентации, первый этап, который планируется выполнить к 2025 году, состоит из запусков к Луне российских посадочных станций "Луна-25" (в 2023 году) и "Луна-27" (в 2025 году) и орбитальной "Луна-26" (в 2024 году), а также китайских посадочных станций "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" (обе - в 2024 году). С использованием данных с этих станций будет определено место для строительства МНЛС в районе южного полюса Луны.
Второй этап намечается реализовать с 2026 по 2030 годы. В него войдут отправка к естественному спутнику Земли российской посадочной станции "Луна-28" (в 2027 или 2028 году) и китайской посадочной станции "Чанъэ-8" (в 2028 году). Этим этапом будет положено начало строительства МНЛС. Третьему этапу отведен период с 2030 по 2035 годы.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЛунаРоссияКосмос
 
 
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