https://ria.ru/20221123/kitay-1833578241.html

Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции

Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции - РИА Новости, 23.11.2022

Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции

Китай разрабатывает новую систему с использованием атомной энергии для питания Международной научной лунной станции, которую совместно планируют строить КНР и... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:56

2022-11-23T10:56

2022-11-23T10:56

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ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Китай разрабатывает новую систему с использованием атомной энергии для питания Международной научной лунной станции, которую совместно планируют строить КНР и РФ, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.У Вэйжэнь рассказал Центральному телевидению Китая рассказал, что китайские специалисты разрабатывают новую систему, которая сможет удовлетворить долгосрочные потребности лунной станции за счет использования атомной энергии.Подробностей разрабатываемой системы он не привел.Россия и Китая в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны, для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.Ранее специализированный сайт spacenews.com со ссылкой на презентацию, продемонстрированную на Дне китайского космоса в Нанкине, сообщил, что создание станции будет включать три этапа в период до 2035 года.Согласно презентации, первый этап, который планируется выполнить к 2025 году, состоит из запусков к Луне российских посадочных станций "Луна-25" (в 2023 году) и "Луна-27" (в 2025 году) и орбитальной "Луна-26" (в 2024 году), а также китайских посадочных станций "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7" (обе - в 2024 году). С использованием данных с этих станций будет определено место для строительства МНЛС в районе южного полюса Луны.Второй этап намечается реализовать с 2026 по 2030 годы. В него войдут отправка к естественному спутнику Земли российской посадочной станции "Луна-28" (в 2027 или 2028 году) и китайской посадочной станции "Чанъэ-8" (в 2028 году). Этим этапом будет положено начало строительства МНЛС. Третьему этапу отведен период с 2030 по 2035 годы.

https://ria.ru/20221117/ekipazh-1832239952.html

https://ria.ru/20221110/raketa-1830548769.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, луна, россия, космос