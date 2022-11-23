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Судно "Sasco Алдан" вернулось в строй после ремонта в Китае

Судно "Sasco Алдан" вернулось в строй после ремонта в Китае - РИА Новости, 23.11.2022

Судно "Sasco Алдан" вернулось в строй после ремонта в Китае

Судно "Алдан" одной из крупнейших российских судоходных компаний ОАО "Сахалинское морское пароходство" (Sasco, входит в группу "Дело") вернулось в строй после... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:42

2022-11-23T10:42

2022-11-23T10:42

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Судно "Алдан" одной из крупнейших российских судоходных компаний ОАО "Сахалинское морское пароходство" (Sasco, входит в группу "Дело") вернулось в строй после ремонта в китайском Даляне, сообщает группа "Дело"."Сахалинское морское пароходство (Sasco, шиппинговый актив группы компаний "Дело") вернуло в строй после регламентного ремонта многоцелевое судно "Sasco Алдан" дедвейтом 12,6 тысячи тонн. Судно находилось на судоремонтной базе компании Dalian Jointtop в китайском городе Далянь, где был выполнен большой объем работ по корпусной, механической и электромеханической частям", - говорится в сообщении.Отмечается, что судно "Алдан" получило новую корпоративную раскраску корпуса, а на подводную часть корпуса была нанесена специальная краска, препятствующая обрастанию водорослями и ракушкой во время эксплуатации. Также сообщается, что после выхода из доков судно совершило переход в порт Владивосток и попутно доставило на борту из Китая самоходную баржу, построенную для Камчатки."Постановка в строй "Sasco Алдан" в настоящее время весьма своевременна, поскольку на очереди в плановый ремонт находятся два судна Sasco, которые на регулярных линиях подменит "Sasco Алдан", - говорится в релизе. Ледовый класс Arc4 позволяет "Алдану" работать в том числе на трассах Севморпути. "Судно оснащено съемным твиндеком и может перевозить самые различные грузы. Кроме того, оно оборудовано мощным грузовым устройством, состоящим из двух имеющих возможность спаренной работы кранов, грузоподъемностью 120 тонн каждый", - сообщает группа "Дело".Sasco - одна из крупнейших судоходных компаний России. Флот компании способен перевозить широкий спектр грузов: контейнеры, генеральные грузы, технику, насыпные и навалочные грузы, лес и продукты деревообработки.Группа компаний "Дело" Сергея Шишкарева – один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В 2019 году группа "Дело" приобрела 100% акций "Трансконтейнера" за 120 миллиардов рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, сахалинское морское пароходство, трансконтейнер