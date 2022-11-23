15:16 23.11.2022 (обновлено: 15:39 23.11.2022)
На Украине начались перебои с электричеством после ударов по инфраструктуре
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и регионах, начались перебои с электричеством
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Киеве поражен объект инфраструктуры, взрывы слышны еще в нескольких регионах Украины.
"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", — говорится в записи в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.
Позже он сообщил о взрывах в разных районах Киева. По данным онлайн-издания "Страна", в некоторых левобережных районах начались перебои с подачей воды и электричества. Энергокомпания YASNO предупредила об экстренных отключениях света.
Как утверждают СМИ, взрывы также слышны во Львове и в районе Ладыжина Винницкой области, где расположена ТЭС. Без света также осталась часть районов Молдавии, вместе с Кишиневом.
Российские вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.