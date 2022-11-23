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На Украине начались перебои с электричеством после ударов по инфраструктуре - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/kiev-1833672933.html
На Украине начались перебои с электричеством после ударов по инфраструктуре
На Украине начались перебои с электричеством после ударов по инфраструктуре - РИА Новости, 23.11.2022
На Украине начались перебои с электричеством после ударов по инфраструктуре
В Киеве поражен объект инфраструктуры, взрывы слышны еще в нескольких регионах Украины. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:16
2022-11-23T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Киеве поражен объект инфраструктуры, взрывы слышны еще в нескольких регионах Украины."Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", — говорится в записи в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.Позже он сообщил о взрывах в разных районах Киева. По данным онлайн-издания "Страна", в некоторых левобережных районах начались перебои с подачей воды и электричества. Энергокомпания YASNO предупредила об экстренных отключениях света.Как утверждают СМИ, взрывы также слышны во Львове и в районе Ладыжина Винницкой области, где расположена ТЭС. Без света также осталась часть районов Молдавии, вместе с Кишиневом.Российские вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221123/odessa-1833577740.html
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в мире, киев, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко
15:16 23.11.2022 (обновлено: 15:39 23.11.2022)
 
На Украине начались перебои с электричеством после ударов по инфраструктуре

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и регионах, начались перебои с электричеством

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Киеве поражен объект инфраструктуры, взрывы слышны еще в нескольких регионах Украины.
"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", — говорится в записи в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.
Позже он сообщил о взрывах в разных районах Киева. По данным онлайн-издания "Страна", в некоторых левобережных районах начались перебои с подачей воды и электричества. Энергокомпания YASNO предупредила об экстренных отключениях света.
Как утверждают СМИ, взрывы также слышны во Львове и в районе Ладыжина Винницкой области, где расположена ТЭС. Без света также осталась часть районов Молдавии, вместе с Кишиневом.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
10:52Специальная военная операция на Украине
В Одесской области вновь ввели экстренные отключения света
Российские вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий Кличко
 
 
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