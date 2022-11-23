https://ria.ru/20221123/kiev-1833672933.html

На Украине начались перебои с электричеством после ударов по инфраструктуре

На Украине начались перебои с электричеством после ударов по инфраструктуре - РИА Новости, 23.11.2022

На Украине начались перебои с электричеством после ударов по инфраструктуре

В Киеве поражен объект инфраструктуры, взрывы слышны еще в нескольких регионах Украины. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:16

2022-11-23T15:16

2022-11-23T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

киев

виталий кличко

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Киеве поражен объект инфраструктуры, взрывы слышны еще в нескольких регионах Украины."Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", — говорится в записи в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.Позже он сообщил о взрывах в разных районах Киева. По данным онлайн-издания "Страна", в некоторых левобережных районах начались перебои с подачей воды и электричества. Энергокомпания YASNO предупредила об экстренных отключениях света.Как утверждают СМИ, взрывы также слышны во Львове и в районе Ладыжина Винницкой области, где расположена ТЭС. Без света также осталась часть районов Молдавии, вместе с Кишиневом.Российские вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/odessa-1833577740.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, виталий кличко