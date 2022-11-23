https://ria.ru/20221123/kharkov-1833693164.html

В Харькове остановился электротранспорт, включая метро

В Харькове остановился электротранспорт, включая метро - РИА Новости, 23.11.2022

В Харькове остановился электротранспорт, включая метро

Электротранспорт остановлен в Харькове из-за отключения электроэнергии, людей эвакуируют из метрополитена, заявил мэр города Игорь Терехов. Ранее украинские СМИ РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:06

2022-11-23T16:06

2022-11-23T16:22

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Электротранспорт остановлен в Харькове из-за отключения электроэнергии, людей эвакуируют из метрополитена, заявил мэр города Игорь Терехов. Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запорожье частично остались без электроснабжения."В связи с отключением света в Харькове остановлен весь электротранспорт. Мы эвакуируем людей из метрополитена", - написал он в Telegram-канале.Ранее воздушная тревога была объявлена по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что несколько энергетических объектов в ряде областей Украины были поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221123/kiev-1833623907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, в мире, украина, ситуация в днр и лнр