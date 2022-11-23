https://ria.ru/20221123/khakery-1833533992.html

Хакеры выложили данные курсантов и преподавателей Академии СБУ

Хакеры выложили данные курсантов и преподавателей Академии СБУ - РИА Новости, 23.11.2022

Хакеры выложили данные курсантов и преподавателей Академии СБУ

Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T07:05

2022-11-23T07:05

2022-11-23T10:27

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа "Zаря".Всего хакеры "слили" данные более 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто обучает будущих сотрудников СБУ. Обнародованы адреса регистрации, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера.Утечка включает в себя списки учебных групп, образовательные программы и даже успеваемость курсантов по специальным предметам.В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ на "Немезиде" сведения о полутора тысячах действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.В июле RaHDit взломала серверы Национального университета обороны Украины, выкачала их методички, а взамен оставила "правильные" — о зверствах киевского режима в Донбассе, а месяцем ранее выложила данные 700 сотрудников СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.В самом начале российской спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости на условиях анонимности участник RaHDit, хакеры наладили канал передачи российским военным данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение.

https://ria.ru/20220712/anb-1801848255.html

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технологии, украина, донбасс, служба безопасности украины, вооруженные силы рф