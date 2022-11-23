Рейтинг@Mail.ru
Хакеры выложили данные курсантов и преподавателей Академии СБУ - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/khakery-1833533992.html
Хакеры выложили данные курсантов и преподавателей Академии СБУ
Хакеры выложили данные курсантов и преподавателей Академии СБУ - РИА Новости, 23.11.2022
Хакеры выложили данные курсантов и преподавателей Академии СБУ
Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T07:05
2022-11-23T10:27
технологии
украина
донбасс
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833566095_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f4611c2002198a296358519cb7613b69.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа "Zаря".Всего хакеры "слили" данные более 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто обучает будущих сотрудников СБУ. Обнародованы адреса регистрации, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера.Утечка включает в себя списки учебных групп, образовательные программы и даже успеваемость курсантов по специальным предметам.В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ на "Немезиде" сведения о полутора тысячах действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.В июле RaHDit взломала серверы Национального университета обороны Украины, выкачала их методички, а взамен оставила "правильные" — о зверствах киевского режима в Донбассе, а месяцем ранее выложила данные 700 сотрудников СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.В самом начале российской спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости на условиях анонимности участник RaHDit, хакеры наладили канал передачи российским военным данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение.
https://ria.ru/20220712/anb-1801848255.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833566095_76:0:1853:1333_1920x0_80_0_0_2c1d9b69fa41602327550985466b26c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, донбасс, служба безопасности украины, вооруженные силы рф
Технологии, Украина, Донбасс, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ
07:05 23.11.2022 (обновлено: 10:27 23.11.2022)
 
Хакеры выложили данные курсантов и преподавателей Академии СБУ

Хакеры RaHDit опубликовали данные более чем 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ

© Фото : Академия СБУАкадемия СБУ
Академия СБУ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Академия СБУ
Академия СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа "Zаря".
Всего хакеры "слили" данные более 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто обучает будущих сотрудников СБУ. Обнародованы адреса регистрации, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, цифровые коды в мессенджерах, автомобильные номера.
Утечка включает в себя списки учебных групп, образовательные программы и даже успеваемость курсантов по специальным предметам.
В конце сентября "Злые русские хакеры" выложили в открытый доступ на "Немезиде" сведения о полутора тысячах действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.
В июле RaHDit взломала серверы Национального университета обороны Украины, выкачала их методички, а взамен оставила "правильные" — о зверствах киевского режима в Донбассе, а месяцем ранее выложила данные 700 сотрудников СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.
В самом начале российской спецоперации группа одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. Как заявлял РИА Новости на условиях анонимности участник RaHDit, хакеры наладили канал передачи российским военным данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение.
Агентство национальной безопасности США - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 06:03Специальная военная операция на Украине
Хакер RaHDIt: АНБ США атаковало сайт "НемеZида" после рассекречивания СБУ
 
ТехнологииУкраинаДонбассСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала