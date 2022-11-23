https://ria.ru/20221123/kazakhstan-1833793722.html

Песков призвал не слушать "неловкие" высказывания политологов о Казахстане

Песков призвал не слушать "неловкие" высказывания политологов о Казахстане - РИА Новости, 23.11.2022

Песков призвал не слушать "неловкие" высказывания политологов о Казахстане

Неловкие высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля и не должны бросать тень на отношения двух стран,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T21:26

2022-11-23T21:26

2022-11-23T21:26

политика

казахстан

россия

украина

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg

АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Неловкие высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля и не должны бросать тень на отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В соцсетях в Казахстане распространяется запись фрагмента ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", вышедшего в эфир на телеканале "Россия", где один из гостей, политолог Дмитрий Дробницкий, предложил собеседникам "обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан", потому что там, по его мнению, "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине. Он отметил, что "русских там много". Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко в среду сказал, что такие заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ."Я могу сказать одно: в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения, потому что эти политологи никоим образом не отображают официальную точку зрения правительства, не отображают официальную линию Кремля. Так к ним и нужно относиться", - сказал Песков в интервью казахстанскому гостелеканалу "Хабар 24"."Вообще не нужно их слушать и их смотреть", - добавил Песков с улыбкой.

https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825876005.html

казахстан

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, казахстан, россия, украина, дмитрий песков, в мире