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Песков призвал не слушать "неловкие" высказывания политологов о Казахстане - РИА Новости, 23.11.2022
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Песков призвал не слушать "неловкие" высказывания политологов о Казахстане
Песков призвал не слушать "неловкие" высказывания политологов о Казахстане - РИА Новости, 23.11.2022
Песков призвал не слушать "неловкие" высказывания политологов о Казахстане
Неловкие высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля и не должны бросать тень на отношения двух стран,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:26
2022-11-23T21:26
политика
казахстан
россия
украина
дмитрий песков
в мире
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Неловкие высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля и не должны бросать тень на отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В соцсетях в Казахстане распространяется запись фрагмента ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", вышедшего в эфир на телеканале "Россия", где один из гостей, политолог Дмитрий Дробницкий, предложил собеседникам "обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан", потому что там, по его мнению, "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине. Он отметил, что "русских там много". Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко в среду сказал, что такие заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ."Я могу сказать одно: в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения, потому что эти политологи никоим образом не отображают официальную точку зрения правительства, не отображают официальную линию Кремля. Так к ним и нужно относиться", - сказал Песков в интервью казахстанскому гостелеканалу "Хабар 24"."Вообще не нужно их слушать и их смотреть", - добавил Песков с улыбкой.
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политика, казахстан, россия, украина, дмитрий песков, в мире
Политика, Казахстан, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
21:26 23.11.2022
 
Песков призвал не слушать "неловкие" высказывания политологов о Казахстане

Песков: высказывания политологов не должны бросать тень на отношения России и Казахстана

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Неловкие высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля и не должны бросать тень на отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В соцсетях в Казахстане распространяется запись фрагмента ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", вышедшего в эфир на телеканале "Россия", где один из гостей, политолог Дмитрий Дробницкий, предложил собеседникам "обратить внимание, что следующая проблема - это Казахстан", потому что там, по его мнению, "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине. Он отметил, что "русских там много". Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко в среду сказал, что такие заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ.
"Я могу сказать одно: в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения, потому что эти политологи никоим образом не отображают официальную точку зрения правительства, не отображают официальную линию Кремля. Так к ним и нужно относиться", - сказал Песков в интервью казахстанскому гостелеканалу "Хабар 24".
"Вообще не нужно их слушать и их смотреть", - добавил Песков с улыбкой.
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