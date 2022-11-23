https://ria.ru/20221123/kazakhstan-1833603661.html

В Астане призвали Москву отреагировать на негативные репортажи о Казахстане

В Астане призвали Москву отреагировать на негативные репортажи о Казахстане - РИА Новости, 23.11.2022

В Астане призвали Москву отреагировать на негативные репортажи о Казахстане

Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что негативные мнения о республике, которые высказываются российскими экспертами в эфире... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:08

2022-11-23T12:08

2022-11-23T15:36

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АСТАНА, 23 ноя — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что негативные мнения о республике, которые высказываются российскими экспертами в эфире телеканалов, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей России.В соцсетях в Казахстане распространяется запись фрагмента ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", вышедшего в эфир на телеканале "Россия", один из гостей которого, политолог Дмитрий Дробницкий, предложил собеседникам "обратить внимание, что следующая проблема — это Казахстан", потому что там, по его мнению, "тоже могут начаться нацистские процессы", как на Украине. Он отметил, что "русских там много"."Что касается подобных заявлений, то и глава государства, и руководство МИД, и другие руководители нашего государства, включая спикеров палат парламента, уже не раз высказывались по поводу подобных комментариев, заявлений и различных "говорящих голов". Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальной позиции России, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации", — сказал Василенко в среду журналистам в кулуарах парламента.

https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819747991.html

https://ria.ru/20220624/kazakhstan-1797890831.html

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Дарья Буймова

владимир соловьев (телеведущий), казахстан, россия, астана, в мире