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На Кубани скандальную скульптуру "Капля" заменят до конца года - РИА Новости, 23.11.2022
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На Кубани скандальную скульптуру "Капля" заменят до конца года
На Кубани скандальную скульптуру "Капля" заменят до конца года - РИА Новости, 23.11.2022
На Кубани скандальную скульптуру "Капля" заменят до конца года
Вызвавший бурное обсуждение арт-объект "Капля", поставленный в парковой зоне кубанской станицы Северская и временно демонтированный, полностью заменят и вернут... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:35
2022-11-23T18:27
общество
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Вызвавший бурное обсуждение арт-объект "Капля", поставленный в парковой зоне кубанской станицы Северская и временно демонтированный, полностью заменят и вернут через 2-4 недели, сообщил РИА Новости и.о. главы Северского сельского поселения Алексей Анашкин.Новую скульптуру, поставленную на территории парка "Островок" станицы Северской, в сети сравнивают с секс-игрушкой. Подрядчики уже демонтировали арт-объект и отправили поставщику на полную замену. По словам Анашкина, скульптура не соответствует заявленным критериям, она пришла "вся в мятом виде" и смонтирована не так, как предусмотрено проектом: "верхняя часть должна быть удлинена, как, действительно, на капле, а средняя часть - чуть шире", пояснил он."Скульптура будет заменена полностью, возвращена нам обратно и установлена на том же месте через 2-4 недели", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте строившегося парка в советское время находилась лодочная станция, а посреди нее был островок. Там работали катамараны, водилась рыба, отдыхали люди. Эта станция питалась водой из реки Убин. Потом по неизвестным причинам вода спустилась, и это место было в заброшенном состоянии долгие годы."Мы вступили в краевую программу, жители проголосовали за создание парка. Арт-объект нам напоминает о том, что это последняя капля той лодочной станции", - пояснил Анашкин.Также собеседник агентства подчеркнул, что называемые в пабликах затраты на арт-объект значительно завышены, но озвучивать сумму не стал, сославшись на коммерческую тайну, так как объект еще не введен в эксплуатацию. Проект парка прошел государственную экспертизу, каждая деталь согласована по стоимости, добавил Анашкин.Парк "Островок" создается в рамках краевого проекта, площадь благоустраиваемой территории превышает 13 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20221013/skulptura-1823762445.html
https://ria.ru/20221122/perm-1833363583.html
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общество, россия, краснодарский край
Общество, Россия, Краснодарский край
15:35 23.11.2022 (обновлено: 18:27 23.11.2022)
 
На Кубани скандальную скульптуру "Капля" заменят до конца года

На Кубани демонтированную скульптуру "Капля" заменят и вернут на место до Нового года

© Фото предоставлено сообществом "Подслушано Северский район"Демонтаж арт-объекта "Капля" в станице Северская Краснодарского края
Демонтаж арт-объекта Капля в станице Северская Краснодарского края
© Фото предоставлено сообществом "Подслушано Северский район"
Демонтаж арт-объекта "Капля" в станице Северская Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Вызвавший бурное обсуждение арт-объект "Капля", поставленный в парковой зоне кубанской станицы Северская и временно демонтированный, полностью заменят и вернут через 2-4 недели, сообщил РИА Новости и.о. главы Северского сельского поселения Алексей Анашкин.
Новую скульптуру, поставленную на территории парка "Островок" станицы Северской, в сети сравнивают с секс-игрушкой. Подрядчики уже демонтировали арт-объект и отправили поставщику на полную замену. По словам Анашкина, скульптура не соответствует заявленным критериям, она пришла "вся в мятом виде" и смонтирована не так, как предусмотрено проектом: "верхняя часть должна быть удлинена, как, действительно, на капле, а средняя часть - чуть шире", пояснил он.
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"Скульптура будет заменена полностью, возвращена нам обратно и установлена на том же месте через 2-4 недели", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте строившегося парка в советское время находилась лодочная станция, а посреди нее был островок. Там работали катамараны, водилась рыба, отдыхали люди. Эта станция питалась водой из реки Убин. Потом по неизвестным причинам вода спустилась, и это место было в заброшенном состоянии долгие годы.
"Мы вступили в краевую программу, жители проголосовали за создание парка. Арт-объект нам напоминает о том, что это последняя капля той лодочной станции", - пояснил Анашкин.
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Также собеседник агентства подчеркнул, что называемые в пабликах затраты на арт-объект значительно завышены, но озвучивать сумму не стал, сославшись на коммерческую тайну, так как объект еще не введен в эксплуатацию. Проект парка прошел государственную экспертизу, каждая деталь согласована по стоимости, добавил Анашкин.
Парк "Островок" создается в рамках краевого проекта, площадь благоустраиваемой территории превышает 13 тысяч квадратных метров.
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