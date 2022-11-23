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Выставка "Традиции ислама в России" открывается в Малайзии - РИА Новости, 23.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221123/islam-1833611433.html
Выставка "Традиции ислама в России" открывается в Малайзии
Выставка "Традиции ислама в России" открывается в Малайзии - РИА Новости, 23.11.2022
Выставка "Традиции ислама в России" открывается в Малайзии
Выставка "Традиции ислама в России" открывается в среду, 23 ноября, в Музее исламского искусства в столице Малайзии Куала-Лумпуре. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:56
2022-11-23T13:02
культура
новости культуры
рушан аббясов
россия
малайзия
куала-лумпур
выставки
музеи
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Выставка "Традиции ислама в России" открывается в среду, 23 ноября, в Музее исламского искусства в столице Малайзии Куала-Лумпуре.Проект приурочен к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, сообщил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов перед открытием."Данная выставка – один из инструментов духовной дипломатии российских мусульман, с помощью которого мы раскрываем нашу историю, культуру и современный быт россиян, демонстрируем добрососедство народов страны", – рассказал РИА Новости Аббясов.Экспозиция содержит более 150 объектов, разделена на восемь частей, представляющих восемь федеральных округов РФ. Посетители увидят фотографии мечетей России, а также проведения религиозных и национальных праздников, народное творчество, ознакомятся с традиционными костюмами и кухней мусульманских народов России.Проект знакомит также с маршрутом следования в 922 году специального посольства из Багдада в Болгар (нынешняя территория Татарстана) во главе с Ахмадом ибн Фадланом.Зампред Духовного управления мусульман РФ отметил, что ранее выставка успешно прошла в Государстве Бруней-Даруссалам, Республике Индонезия, Королевстве Саудовская Аравия, вызвав неподдельный интерес у жителей этих стран.
https://ria.ru/20221123/antikvariat-1833589539.html
россия
малайзия
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новости культуры, рушан аббясов, россия, малайзия, куала-лумпур, выставки, музеи, искусство, религия
Культура, Новости культуры, Рушан Аббясов, Россия, Малайзия, Куала-Лумпур, Выставки, Музеи, Искусство, Религия
12:56 23.11.2022 (обновлено: 13:02 23.11.2022)
 
Выставка "Традиции ислама в России" открывается в Малайзии

Выставка "Традиции ислама в России" открывается в Музее исламского искусства Малайзии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСоборная Ак-мечеть (Белая мечеть) в городе Болгаре
Соборная Ак-мечеть (Белая мечеть) в городе Болгаре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Выставка "Традиции ислама в России" открывается в среду, 23 ноября, в Музее исламского искусства в столице Малайзии Куала-Лумпуре.
Проект приурочен к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, сообщил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов перед открытием.
"Данная выставка – один из инструментов духовной дипломатии российских мусульман, с помощью которого мы раскрываем нашу историю, культуру и современный быт россиян, демонстрируем добрососедство народов страны", – рассказал РИА Новости Аббясов.
Экспозиция содержит более 150 объектов, разделена на восемь частей, представляющих восемь федеральных округов РФ. Посетители увидят фотографии мечетей России, а также проведения религиозных и национальных праздников, народное творчество, ознакомятся с традиционными костюмами и кухней мусульманских народов России.
Проект знакомит также с маршрутом следования в 922 году специального посольства из Багдада в Болгар (нынешняя территория Татарстана) во главе с Ахмадом ибн Фадланом.
Зампред Духовного управления мусульман РФ отметил, что ранее выставка успешно прошла в Государстве Бруней-Даруссалам, Республике Индонезия, Королевстве Саудовская Аравия, вызвав неподдельный интерес у жителей этих стран.
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КультураНовости культурыРушан АббясовРоссияМалайзияКуала-ЛумпурВыставкиМузеиИскусствоРелигия
 
 
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