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Выставка "Традиции ислама в России" открывается в Малайзии

Выставка "Традиции ислама в России" открывается в Малайзии - РИА Новости, 23.11.2022

Выставка "Традиции ислама в России" открывается в Малайзии

Выставка "Традиции ислама в России" открывается в среду, 23 ноября, в Музее исламского искусства в столице Малайзии Куала-Лумпуре. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:56

2022-11-23T12:56

2022-11-23T13:02

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Выставка "Традиции ислама в России" открывается в среду, 23 ноября, в Музее исламского искусства в столице Малайзии Куала-Лумпуре.Проект приурочен к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, сообщил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов перед открытием."Данная выставка – один из инструментов духовной дипломатии российских мусульман, с помощью которого мы раскрываем нашу историю, культуру и современный быт россиян, демонстрируем добрососедство народов страны", – рассказал РИА Новости Аббясов.Экспозиция содержит более 150 объектов, разделена на восемь частей, представляющих восемь федеральных округов РФ. Посетители увидят фотографии мечетей России, а также проведения религиозных и национальных праздников, народное творчество, ознакомятся с традиционными костюмами и кухней мусульманских народов России.Проект знакомит также с маршрутом следования в 922 году специального посольства из Багдада в Болгар (нынешняя территория Татарстана) во главе с Ахмадом ибн Фадланом.Зампред Духовного управления мусульман РФ отметил, что ранее выставка успешно прошла в Государстве Бруней-Даруссалам, Республике Индонезия, Королевстве Саудовская Аравия, вызвав неподдельный интерес у жителей этих стран.

https://ria.ru/20221123/antikvariat-1833589539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, рушан аббясов, россия, малайзия, куала-лумпур, выставки, музеи, искусство, религия