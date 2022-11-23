Глава МИД Ирана заявил о провале заговора, направленного на распад страны
Глава МИД Ирана Абдоллахиан заявил о провале заговора, направленного на распад страны
© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что заговор, который должен был привести к распаду страны, провалился.
"Заговор, направленный на развязывание террористической войны и, в конечном счете, - распад Ирана, потерпел полный провал", - приводит агентство Tasnim слова Абдоллахиана.
Он также отметил, что активность западных спецслужб за последние восемь недель достигла пика, вместе с тем в западных регионах страны активизировались террористические и антииранские группировки, как в провинции Курдистан.
"В Иран поступало американское и израильское оружие… Пока существует угроза (Ирану – ред.) со стороны соседних государств (Ирака – ред.), вооруженные силы будут продолжать военные действия (против группировок в Ираке – ред.)", - добавил иранский дипломат.
В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.
В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.
В связи с причастностью к протестам курдских группировок, базирующихся на севере Ирака, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) еще в октябре начал против них 4-фазовую военную операцию. В ней приняли участие сухопутные войска, а также военно-воздушные части корпуса. ВС Ирана нанесли точечные удары с помощью воздушной авиации, а также беспилотников "камикадзе". В результате атак погибли не менее 13 человек, 58 получили ранения, большинство из них - мирные жители. За последние две недели, 14 и 21 ноября, КСИР нанес еще ряд ракетных ударов по курдским группировкам, базирующихся в районе иракского Киркука.