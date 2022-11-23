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Села в Хабаровском крае подключат к интернету к концу 2024 года

Села в Хабаровском крае подключат к интернету к концу 2024 года - РИА Новости, 23.11.2022

Села в Хабаровском крае подключат к интернету к концу 2024 года

Села Хабаровского края численностью от 500 до 1 тысячи человек подключат к мобильному интернету 4G до конца 2024 года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:07

2022-11-23T12:07

2022-11-23T12:07

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 23 ноя - РИА Новости. Села Хабаровского края численностью от 500 до 1 тысячи человек подключат к мобильному интернету 4G до конца 2024 года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.В среду состоялось расширенное заседание регионального правительства под председательством губернатора. На нем обсудили реализацию флагманской инициативы единой стратегии развития региона "Край инновационных возможностей" и ее опорные проекты "Цифровое равенство" и "Территория цифрового комфорта"."Мы досрочно обеспечим 100-процентное покрытие сетью уровня 4G населенных пунктов с числом жителей свыше 1000 человек. Поселения численностью от 100 до 500 человек поэтапно подключим к интернету к 2030-му. Поручил обеспечить села численностью свыше 500 человек качественным мобильным интернетом 4G до конца 2024 года", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после заседания.Он заверил, что в этом году современные услуги связи появятся в 18 населенных пунктах края, среди них семь с населением 100-500 человек: в Вострецово, Эльге и Арсеньево работы по подключению уже завершены.Глава региона отметил, что на отдаленных территориях, где нет оптических линий связи, началось тестирование альтернативного доступа к спутниковому интернету. Пилотным выступил Чумикан. Точки доступа появились в общественных местах, на зданиях администрации, больницы и гостиницы, в домах подключение осуществляется с помощью Wi-Fi модемов. В перспективе проект планируется распространить на другие населенные пункты со спутниковой связью, констатировал Дегтярев.Как доложил на заседании министр цифрового развития и связи региона Алексей Гусев, реализация проекта "Цифровое равенство" идет с опережением графика.По данным краевого кабмина, еще одно поручение профильному ведомству выдано губернатором для более эффективного исполнения задач "Территории цифрового комфорта". Речь идет о продлении действия льготной ставки налога по упрощенной системе налогообложения для малых и средних IT-предприятий. Эта инициатива дополнит действующие федеральные меры поддержки отрасли. Среди них – мораторий на проверки, отсрочка от службы в армии, льготные кредиты.Уточняется, что по итогам реализации проекта к 2030 году в крае количество IT-компаний и специалистов должно быть увеличено минимум в три раза. Так, по итогам прошлого года в сфере информационных технологий региона работали 350 юрлиц и почти 500 индивидуальных предпринимателей. Общее число занятых в отрасли - больше 2,5 тысячи человек. Основная часть компаний располагалась в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Данные за этот год станут известны в I квартале следующего года.

https://ria.ru/20221118/khabarovsk-1832382890.html

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Владимир Лаврентьев

михаил дегтярев, технологии, хабаровский край, россия, интернет