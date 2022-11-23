https://ria.ru/20221123/igry-1833625733.html
Юрист рассказал о регулировании внутриигровых покупок за границей
Юрист рассказал о регулировании внутриигровых покупок за границей - РИА Новости, 23.11.2022
Юрист рассказал о регулировании внутриигровых покупок за границей
Покупки виртуальных предметов в онлайн-играх в других странах зачастую не признаются собственностью, но суды могут встать на сторону пострадавшего игрока,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:12
2022-11-23T13:12
2022-11-23T13:12
южная корея
сша
германия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
компьютерные игры
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Покупки виртуальных предметов в онлайн-играх в других странах зачастую не признаются собственностью, но суды могут встать на сторону пострадавшего игрока, рассказал РИА Новости главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании "ЭБР" Кирилл Ляхманов.Ранее Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) предложил установить правовой статус внутриигровых предметов, в том числе игровой валюты, лутбокса (виртуального ящика со случайным набором предметов), стриминговой платформы, донатов."Существует несколько зарубежных подходов к регулированию внутриигровых предметов. Так, в Южной Корее игровые предметы не признаются собственностью пользователя: их кража не будет уголовно наказуемым деянием, если не нарушено смежное законодательство о защите информации", - отметил юрист.Ляхманов добавил, что в США существует концепция Magic Circle, которая устанавливает, что внутриигровые события не могут трактоваться с точки зрения законов внешнего, физического мира."При этом иногда суды встают на сторону людей, которые потеряли деньги в игре. Например, суд возместил внутриигровые сбережения, которые были утрачены Марком Брэгом вследствие блокировки аккаунта разработчиком онлайн-игры. Суд счел, что условия пользовательского соглашения недобросовестны в той мере, которые помешали исполнять соглашение", - сказал он.Юрист пояснил, что в Германии законодатель также не выделяет игровые предметы в какую-то отдельную категорию. "При этом суд без дополнительной регуляторной инициативы верно трактует слишком агрессивное продвижение покупки внутриигровых предметов и валюты как недобросовестное поведение", - отметил он.
https://ria.ru/20221123/odnoklassniki-1833580698.html
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южная корея, сша, германия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, компьютерные игры
Южная Корея, США, Германия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Компьютерные игры
Юрист рассказал о регулировании внутриигровых покупок за границей
Юрист Ляхманов рассказал, как внутриигровые покупки регулируются за границей