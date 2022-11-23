https://ria.ru/20221123/ierusalim-1833555737.html

Израильская полиция прокомментировала теракты в Иерусалиме

Израильская полиция прокомментировала теракты в Иерусалиме - РИА Новости, 23.11.2022

Израильская полиция прокомментировала теракты в Иерусалиме

Представитель израильской полиции Михаил Зингерман, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил РИА Новости, что речь идёт о подозрении на связанные между собой... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:45

2022-11-23T09:45

2022-11-23T09:46

в мире

иерусалим

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Представитель израильской полиции Михаил Зингерман, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил РИА Новости, что речь идёт о подозрении на связанные между собой теракты."По всей вероятности речь идёт о подозрении на теракты, которые связаны между собой", - отметил Зингерман.В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. Заместитель мэра города сообщила о 18 пострадавших.

https://ria.ru/20221123/vzryv-1833545266.html

иерусалим

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим