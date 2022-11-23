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Израильская полиция прокомментировала теракты в Иерусалиме
Израильская полиция прокомментировала теракты в Иерусалиме - РИА Новости, 23.11.2022
Израильская полиция прокомментировала теракты в Иерусалиме
Представитель израильской полиции Михаил Зингерман, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил РИА Новости, что речь идёт о подозрении на связанные между собой... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:45
2022-11-23T09:45
2022-11-23T09:46
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иерусалим
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Представитель израильской полиции Михаил Зингерман, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил РИА Новости, что речь идёт о подозрении на связанные между собой теракты."По всей вероятности речь идёт о подозрении на теракты, которые связаны между собой", - отметил Зингерман.В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. Заместитель мэра города сообщила о 18 пострадавших.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, иерусалим
09:45 23.11.2022 (обновлено: 09:46 23.11.2022)
Израильская полиция прокомментировала теракты в Иерусалиме
Полиция подозревает, что теракты в Иерусалиме могут быть связаны между собой
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Представитель израильской полиции Михаил Зингерман, комментируя взрывы в Иерусалиме, заявил РИА Новости, что речь идёт о подозрении на связанные между собой теракты.
"По всей вероятности речь идёт о подозрении на теракты, которые связаны между собой", - отметил Зингерман.
В Иерусалиме в среду произошел взрыв рядом с центральной автобусной станцией, вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве в автобусе поблизости. Заместитель мэра города сообщила о 18 пострадавших.