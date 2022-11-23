https://ria.ru/20221123/ierusalim-1833550175.html
СМИ предположили место закладки бомбы в Иерусалиме
СМИ предположили место закладки бомбы в Иерусалиме - РИА Новости, 23.11.2022
СМИ предположили место закладки бомбы в Иерусалиме
Полиция Израиля заявила, что взрыв возле центральной автобусной станции в Иерусалиме, вероятно, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле одного из автобусов, РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:24
2022-11-23T09:24
2022-11-23T09:42
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция Израиля заявила, что взрыв возле центральной автобусной станции в Иерусалиме, вероятно, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле одного из автобусов, сообщает издание Jerusalem Post.Ранее сообщалось, что в Иерусалиме в среду прогремели два взрыва, один произошел рядом с центральной автобусной станцией, второй - в автобусе неподалеку. Медики сообщали о как минимум семи пострадавших. Позднее СМИ сообщили, что число пострадавших возросло до 10."Причины взрывов не были сразу установлены, но израильская полиция заявила, что взрыв возле центральной автобусной станции, по-видимому, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса", - говорится в сообщении издания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, израиль
В мире, Иерусалим, Израиль
09:24 23.11.2022 (обновлено: 09:42 23.11.2022)
СМИ предположили место закладки бомбы в Иерусалиме
Jerusalem Post: сработавшая в Иерусалиме бомба могла быть заложена в сумке возле автобуса