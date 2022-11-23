https://ria.ru/20221123/ierusalim-1833550175.html

СМИ предположили место закладки бомбы в Иерусалиме

СМИ предположили место закладки бомбы в Иерусалиме - РИА Новости, 23.11.2022

СМИ предположили место закладки бомбы в Иерусалиме

Полиция Израиля заявила, что взрыв возле центральной автобусной станции в Иерусалиме, вероятно, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле одного из автобусов, РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:24

2022-11-23T09:24

2022-11-23T09:42

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция Израиля заявила, что взрыв возле центральной автобусной станции в Иерусалиме, вероятно, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле одного из автобусов, сообщает издание Jerusalem Post.Ранее сообщалось, что в Иерусалиме в среду прогремели два взрыва, один произошел рядом с центральной автобусной станцией, второй - в автобусе неподалеку. Медики сообщали о как минимум семи пострадавших. Позднее СМИ сообщили, что число пострадавших возросло до 10."Причины взрывов не были сразу установлены, но израильская полиция заявила, что взрыв возле центральной автобусной станции, по-видимому, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса", - говорится в сообщении издания.

https://ria.ru/20221123/vzryv-1833545266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим, израиль